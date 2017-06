Największy brak Cukru – gdzie podziała się forma „Wiśni”?

Łukasz Wiśniewski nie jest graczem, którego mogła zjeść trema. Tymczasem w dwóch meczach w Zielonej Górze zaliczył tragiczne 1/19 z gry.

Polskiemu Cukrowi w obu pierwszych meczach finału bardzo zabrakło zawodników, którzy mogą realnie wesprzeć w ofensywie liderów – Obiego Trottera i Kyle Waevera. Takim zagrożeniem teoretycznie miał być Łukasz Wiśniewski, w trakcie sezonu dający z ławki ponad 11 punktów w 28 minut spędzanych na parkiecie. Dla przykładu, w ćwierćfinałowej serii z Rosą, miał 13 punktów na mecz, przy skuteczności z gry 48%.

Jak na standardy PLK, Stelmet to bardzo dobrze broniąca drużyna, ale w obu meczach nie było widać, aby to na „Wiśni” jakoś specjalnie koncentrowała się obrona gospodarzy. Weteran „Pierników” miał sporo otwartych pozycji do rzutu, z których (i słusznie) korzystał.

Efekt? Skuteczność 1/19 z gry, w tym 1/6 przy rzutach z dystansu oraz 0/13 przy próbach za 2 punkty. Zacięło się i już…

Nie można powiedzieć, że torunianom brakuje wyłącznie zagrożenia ze strony Wiśniewskiego. Krzysztof Sulima zdobył 7 punktów w 2 meczach, zbyt małe wsparcie dają rezerwowi, jak Tomasz Śnieg czy Aleks Perka. Jednak bez przełamania „Wiśni” atak „Pierników” pozostanie zbyt ubogi, by nawiązać walkę z mistrzami Polski.

