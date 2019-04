Największy postęp w NBA – Pascal Siakam

Kameruński skrzydłowy Pascal Siakam poprawił swój rzut, rozwinął się na koźle, kreuje dogodne pozycje kolegom, napędza kontry i jest najbardziej uniwersalnym obrońcą w Toronto. W naszym typowaniu wyprzedził D”Angelo Russella i Nikolę Vucevicia.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Z surowego gracza zadaniowego przeobraził się w zawodnika, który grając obok Kawhia Leonarda, Marca Gasola i Kyle’a Lowry’ego momentami wyglądał jak najlepszy zawodnik na parkiecie.

Most Improved Player:

3. Nikola Vucević

2. D’Angelo Russell

1. Pascal Siakam

Dalsze miejsca są o tyle ciekawe, że kilku kandydatów – De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Buddy Hield, Montrezl Harrell, Monte Morris, Malik Beasley – śmiało mogłoby ubiegać się o podium.

W trójce zdecydowałem się umieścić Nikolę Vucevicia. Center Orlando Magic z solidnego gracza stał się centralnym punktem play-offowej drużyny prowadzonej przez Steve’a Clifforda. Duża część akcji przechodzi przez Czarnogórca, jest także deską ratunkową zespołu z Florydy i postęp widać nie tylko w klasycznych statystykach, ale też tych zaawansowanych, podwajając lub niekiedy nawet potrajając swój wynik z poprzedniego sezonu.

Na 2. miejscu postawiłem już na D’Angelo Russella – gra dla rozgrywającego Brooklyn Nets wyraźnie zwolniła, stał się bardziej cierpliwy na parkiecie i stworzył dobrą chemię w dwójkowych akcjach z Jarrettem Allenem. Russell zaczął bardziej ufać kolegom, chętniej dzieli się piłką i przy licznych kontuzjach Nets nie pozwolił swojej drużynie zatonąć.

Łukasz Woźny, @l_wozny, Podcast Autora znajdziesz TUTAJ >>

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>