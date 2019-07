Nando De Colo w Fenerbahce – nowe wyzwanie Francuza

Jeden z najlepszych zawodników grających w Europie, Nando De Colo, po 5 sezonach spędzonych w CSKA Moskwa zmienia klub. Francuz tym razem zagra u Żeljko Obradovicia w Fenerbahce Stambuł.

Nando De Colo (32 lata, 196 cm) to od lat jeden z najlepszych rzucających obrońców Euroligi, ale także ikona moskiewskiego CSKA. Francuz w stolicy Rosji spędził aż 5 lat, więc jego odejście tego lata było małą niespodzianką.

Z początku mówiło się o planie powrotu do NBA. Wstępne zainteresowanie wyrażali Toronto Raptors, którzy mają prawa do De Colo (jest ich zastrzeżonym wolnym agentem). Ostatecznie De Colo zostaje w Europie – w kolejnym sezonie będzie reprezentował barwy Fenerbahce Stambuł.

To, podobnie jak CSKA, europejski gigant, który chce wrócić po dwóch latach na tron Euroligi. Turecki zespół stracił tego lata na rzecz NBA dwóch podstawowych zawodników – Nicolę Melliego (New Orleans Pelicans) i Marko Guduricia (Memphis Grizzlies), więc wzmocnienia były jak najbardziej pożądane. Klub ze Stambułu w ostatnich dniach przedłużył więc kontrakty innych swoich gwiazd – Kostasa Sloukasa i Luigiego Datome.

July 6, 2019