Nanterre i jego trójki – przedostatnia przeszkoda Stelmetu

Francuski zespół wyraźnie wygrał pierwsze spotkanie, ale odświeżony Stelmet wcale nie będzie bez szans. Kolejny mecz „o wszystko” w Lidze Mistrzów już we wtorek, o godz. 18.30.

Sytuacja Stelmetu jest wciąż trudna, ale i przejrzysta – gwarancję wyjścia z grupy do fazy pucharowej dadzą dwie wygrane w pozostałych spotkaniach. We wtorek u siebie z Nanterre 92, a za tydzień na wyjeździe w czeskim Nymburku.

Pierwszy mecz z francuskim rywalem (wideo poniżej), w listopadzie, zdecydowanie zielonogórzanom nie wyszedł. Pierwsza kwarta, przegrana aż 15:28 ustawiła resztę spotkania, gospodarze mimo dzielnego pościgu Stelmetu, w końcówce zachowali kontrolę, wygrywając 95:82.

Nanterre ma obecnie w tabeli bilans 8-4 i awans w kieszeni, a przy ewentualnych potknięciach Besiktasu, może jeszcze nawet myśleć o zajęciu pierwszego miejsca, tym bardziej, że w ostatniej kolejce zagra właśnie z Turkami. Na ogół gra solidnie, ale zalicza i wpadki – potrafiła np. przegrać u siebie z Nymburkiem.

Najskuteczniejszym graczem zespołu jest amerykański rzucający Jamal Shuler, w Lidze Mistrzów zdobywający średnio 15 punktów w spotkaniu. Trafia aż 47% rzutów z dystansu, przy ponad 6 próbach na mecz. W ogóle rzuty za 3 punkty to mocna strona Francuzów, cały zespół trafia w europejskich pucharach ponad 41 %. Jest w drużynie przecież jeszcze m.in. doskonale znany Heiko Schaffartzik, który jest podstawowym rozgrywającym.

O tej najsilniejszej broni Nanterre Stelmet przekonał się bardzo boleśnie właśnie w pierwszym meczu – rywale trafili aż 17 razy na 29 prób (ponad 58%). Shuler trafił 6 razy, a Hugo Invernizzi (francuski skrzydłowy) dodał 5 celnych trójek. Francuzi są zespołem atletycznym, grającym fizycznie, ale raczej nie dominującym w walce pod koszami, nie posiadającym wybitnych graczy wysokich.

Rewanżowe spotkanie Stelmet – Nanterre odbędzie się we wtorek o 18.30. Transmisję przeprowadzi na jednym ze swoich kanałów stacja Eleven.

