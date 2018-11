Nareszcie! AZS Koszalin z pierwszą wygraną od 8 miesięcy

AZS Koszalin w sobotę pokonał na swoim parkiecie Rosę Radom 78:75. Jest to nie tylko pierwsza wygrana Akademików w obecnym sezonie – tym meczem zakończyli serię 10 porażek, ciągnącą się jeszcze od poprzednich rozgrywek.

Ostatnim zwycięskim spotkaniem AZS-u był mecz z PGE Turów Zgorzelec, który był rozegrany 8 miesięcy temu, 24 marca 2018 roku. Koszalinianie wygrali wtedy 82:80.

Wczorajsze spotkanie było też debiutem w roli pierwszego trenera Marka Łukomskiego, który zastąpił Serba Dragan Nikolicia. Polski trener, ostatnio bez klubu, też musiał długo czekać na zwycięstwo – swój poprzedni mecz zaliczył prawie rok temu. Jako szkoleniowiec Energi Czarnych, 10 stycznia 2018 roku pokonał w Słupsku Asseco Gdynia 82:73.

W pierwszym meczu w Koszalinie trener Łukomski ograniczył czas gry dotychczasowemu pierwszemu rozgrywającemu Aleksandrowi Raduloviciowi, a zaufał – znanemu sobie Słupska – Drew Brandonowi. Amerykanin odwdzięczył się bardzo dobrym spotkaniem, „flirtując” z triple double – miał 23 punkty, 8 zbiórek i 7 asyst.

Miejmy nadzieję, że kibice AZS nie będą musieli już tak długo czekać na kolejne zwycięstwa.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

