Nareszcie – Kyrie Irving, na jakiego czekaliście! (WIDEO)

Sezon po kontuzji zaczął bardzo wolno, ale „Uncle Drew” już wchodzi na właściwe obroty. W ostatnią noc zdobył 31 punktów i poprowadził Boston Celtics do wygranej 108:105 z Detroit Pistons.

Nikt głośno tego nie mówił, bo wiadomo, że to wciąż jeszcze czas po urazie i rehabilitacji, ale początek sezonu Kyrie Irving miał niezbyt udany – średnio 14 punktów w meczu, na kiepskiej skuteczności. W poprzednim spotkaniu z Pistons, w sobotę, zdobył raptem 3 oczka… Wygląda jednak na to, że układanka w Bostonie zaczyna się lepiej zazębiać (seria 3 wygranych), a lider zespołu odzyskuje moc.

Przeciwko Pistons, Kyrie zagrał w końcu na najwyższym poziomie – miał 31 punktów, 5 zbiórek i 5 asyst. Trafił 63% rzutów z gry, w tym 4/7 z dystansu. Zdobył 13 punktów w trzeciej kwarcie, która okazała się przełomowa dla losów meczu.

Zobaczcie, jak to wyglądało!

