Nasza banda Griszczuka – wybieramy Anwil 25-lecia

Tomas Pacesas, Jeff Nordgaard, Tomasz Jankowski i David Van Dyke, a na czele oczywiście Igor – to nasza piątka 25-lecia ekstraklasowego klubu z Włocławka. Wy możecie wybrać swoją.

Na stronie Anwilu od kilku dni trwa głosowanie na najlepszą piątkę 25-lecia: wybierać można w sumie 10 koszykarzy, dzieląc ich na podstawowych i rezerwowych. Wybory najlepszych potrwają do 27 września, do godz. 23.59, potem klub ogłosi piątki ćwierćwiecza w elicie – zachęcamy do zabawy.

My też wybraliśmy swoją piątkę, prezentuje się ona następująco:

Problemów nie mieliśmy tylko na dwóch pozycjach – rzucającym musiał być Igor Griszczuk. To ktoś więcej niż świetny strzelec i lider zespołu, to symbol klubu. Griszczuk awansował z Provide do ekstraklasy, potem z Nobilesem i Anwilem pięć razy grał w finale. Nie zdobył ani jednego złota, lepszy zawsze okazywał się Śląsk. Ale Igor, to Igor. Kropka.

Drugim pewniakiem był dla nas Tomasz Jankowski – swego czasu kapitan reprezentacji Polski, który we Włocławku spędził sześć sezonów (1995-97 oraz 1999-2001). W tym pierwszym okresie był czołowym graczem zespołu, ale nie osiągnął sukcesów. W drugim zdobywał już trochę mniej punktów, ale rosnącym doświadczeniem pomógł wywalczyć trzy srebrne medale.

Na trzech pozostałych pozycjach doceniliśmy mistrzów Polski z 2003 roku – Tomas Pacesas i Jeff Nordgaard grali we Włocławku krócej niż wyżej wymienieni, ale pierwszy przywiózł ze sobą patent na złoto, a drugi trafił słynny rzut w finałowym meczu nr 1 w Sopocie – kto wie, czy to nie było kluczowe zwycięstwo w tej serii.

Na środku też nie znaleźliśmy jednego gracza wyróżniającego się ponad resztę – postawiliśmy na Davida Van Dyke’a, który przez dwa sezony był czołowym centrem ligi. A w 1999 roku grał w Anwilu, który o złoto walczył ze Śląskiem w siedmiu zaciętych meczach.

Wybraliśmy też zmienników: Mirosława Kabałę, Andrzeja Plutę, Romana Olszewskiego, Damira Krupaliję i Otisa Hilla.

