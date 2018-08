NBA Africa Game 2018: Świat zwycięża, Gallinari MVP

W sobotnim starciu pojedynku Team Africa a Team World nie zabrakło emocji – ważne trafienia Danilo Gallinariego zapewniły Reszcie Świata zwycięstwo, a samemu graczowi nagrodę MVP.

To była już trzecia edycja NBA Africa Game i trzecie kolejne zwycięstwo zespołu Reszty Świata. Tym razem Team World zwyciężył 96-92, głównie za sprawą włoskiego skrzydłowego – Danilo Gallinari zdobył 23 punkty i trafił dwa bardzo ważne rzuty w końcówce spotkania, które pozwoliły odeprzeć atak Team Africa. Szarżę prowadził głównie Joel Embiid, zdobywca 24 oczek.

W samym spotkaniu nie zabrakło efektownych zagrań i zaskakujących zwrotów akcji. Takim z pewnością można nazwać trafiającego zza łuku… JaVale’a McGee. Dodatkowo, w drugiej kwarcie spotkania na kilka minut pojawiły się na parkiecie dwie byłe zawodniczki WNBA – Swin Cash oraz Clarisse Machanguana. Żadnej z nich nie udało się jednak trafić do kosza.

Z kolei przerwy między kwartami obfitowały w różnego rodzaju wydarzenia i konkursy, w których wzięli udział m.in. Kareem Abdul-Jabbar, Dikembe Mutombo czy Joel Embiid. Na trybunach hali w Pretorii (RPA) pojawiło się kilka tysięcy osób, w tym także Carmelo Anthony i komisarz Adam Silver. Mecz zakończył ponad tygodniową wizytę NBA w Afryce w ramach Basketball Without Borders.

Co ciekawe, tegoroczny zdobywca nagrody MVP – Danilo Gallinari – sam w przeszłości brał udział w obozie BWB i jest to znakomita klamra spinająca te działania NBA w piękną całość. „Gdy te dzieciaki nas poznają, widzą nasze poczucie humoru to zdają sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy dokładnie tacy sami i wtedy zaczynają wierzyć” – stwierdził po meczu Luol Deng, skrzydłowy Team Africa.

Tomek Kordylewski

