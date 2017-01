NBA chce sprzedawać widzom mecze po kawałku

NBA League Pass ma w ofercie abonament, pojedyncze spotkania oraz pakiety meczowe i drużynowe. Teraz władze ligi planują także wprowadzić do sprzedaży opcję dostępu do samych końcówek.

Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na obejrzenie co dzień jednego meczu NBA, a co dopiero kilku. Najwięksi fanatycy, chcąc zaoszczędzić cenne godziny, oglądają wybrane spotkania z odtworzenia, przewijając nagranie przy okazji wszelkich przerw w grze. Inni skupiają się na ostatnich kwartach lub w ogóle samych końcówkach i to właśnie do nich skierowana ma być nowa oferta.

– Zaczęliśmy w miejscu, gdzie obowiązywała jedna cena za cały sezon i wszystkie rozegrane w jego ramach spotkania – powiedział komisarz ligi Adam Silver w rozmowie z Diamondem Leungem z internetowego serwisu SportTechie. – Teraz od dwóch lat udostępniamy także możliwość wykupienia pojedynczych meczów. Ale myślę, że docieramy do punktu, w którym ktoś może chcieć zobaczyć tylko ostatnie 5 minut, wówczas wystarczy, że kliknie i uiści określoną opłatę, proporcjonalną do tej, która obowiązuje przy dostępie do całego 2-godzinnego spotkania.

NBA chce, aby z jej oferty mogli łatwiej korzystać także ci najbardziej zabiegani kibice. Nowa opcja pozwalająca na wykup dostępu do ostatnich pięciu minut meczu wspierana byłaby także przez system powiadomień poprzez aplikację mobilną.

Jesteś zajęty? Nie masz czasu co chwilę zerkać na monitor, ale w razie potrzeby znajdziesz chwilę na obejrzenie emocjonującej końcówki? NBA ci to umożliwi! Powiadomi cię, jeśli na przykład w jakimś meczu na 5 minut przed jego zakończeniem różnica punktowa będzie wynosić maksymalnie 5 punktów. Ekonomicznie i na żywo, bez ryzyka jakichkolwiek spojlerów.

Aktualnie NBA League Pass oferuje cztery różne warianty dostępu – abonament z dodatkowym dostępem do NBA TV (75,99 PLN miesięcznie lub 679,99 PLN rocznie), pakiet 8 meczów co miesiąc (29,99 PLN/299,99 PLN), pakiet z meczami ulubionej drużyny (41,99 PLN/429,99 PLN) i pojedyncze spotkanie (20,99 PLN).

W celu maksymalizacji zysków władze NBA co rusz znajdują nowy sposób, aby z tej niebywale dojnej krowy wycisnąć jeszcze kilka dodatkowych kropli mleka. Ciekawe, czy najnowszy pomysł spodoba się telewidzom.

Mateusz Orlicki

