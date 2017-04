W NBA wszystko już jasne – czas na play-off!

Ostatnimi zespołami, które znalazły się w ósemkach, zostały w środę Indiana Pacers i Chicago Bulls. Miami Heat, którzy finiszowali świetnie, zabrakło niewiele.

Dożynki zakończone i całe szczęście – te ostatnie dni sezonu zasadniczego w NBA były już naprawdę męczące. Ledwie kilku zespołom zależało na wygranych, reszta po prostu chciała dowlec się do 13 kwietnia bez strat.

Ostatniego dnia o awans walczyły jeszcze trzy drużyny na Wschodzie: Indiana Pacers, Chicago Bulls i Miami Heat. Wszystkie trzy wygrały swoje mecze, więc został zachowany status quo – Pacers i Bulls znalazły się nad kreską, a Heat pod nią. Drużyny z Chicago i Miami miały identyczny bilans 41-41, ale Bulls wygrali 2-1 bezpośrednią rywalizację.

Rozstrzygnęła się także kwestia nr. 1 na Wschodzie – zapewnili go sobie Boston Celtics, którzy pokonali u siebie 112:94 Milwaukee Bucks i wynik Cleveland Cavaliers (porażka 83:98 z Toronto Raptors) nie miał już znaczenia.

Czwarte miejsce na Zachodzie utrzymali Los Angeles Clippers, którzy skończyli sezon nad Utah Jazz – w środę obie drużyny wygrały swoje mecze.

Zatem pary I rundy play-off wyglądają tak:

WSCHÓD:

Boston Celtics (1) – Chicago Bulls (8)

Cleveland Cavaliers (2) – Indiana Pacers (7)

Toronto Raptors (3) – Milwaukee Bucks (6)

Washington Wizards (4) – Atlanta Hawks (5)

ZACHÓD:

Golden State Warriors (1) – Portland Trail Blazers (8)

San Antonio Spurs (2) – Memphis Grizzlies (7)

Houston Rockets (3) – Oklahoma City Thunder (6)

Los Angeles Clippers (4) – Utah Jazz (5)

Pierwsze mecze – w sobotę 15 kwietnia.

