NBA potwierdza: Durant 3 razy faulował LeBrona

W oficjalnym „Raporcie z ostatnich 2 minut” NBA przyznała się we wtorek, że sędziowie świątecznego meczu Warriors – Cavs mylili się kilka razy na niekorzyść LeBrona Jamesa, co mogło kosztować wygraną zespół z Cleveland.

Ostatecznie Warriors wygrali 99-92 po szeregu kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. NBA przyznała, że Kevin Durant m.in. dwukrotnie faulował LeBrona w kluczowej akcji meczu, gdy do końca pozostawało mniej niż 30 sekund, po czym na dodatek przyznano piłkę Warriors. Liga zauważyła też, że wcześniej arbitrzy nie odgwizdali przewinienia Jamesa na Draymondzie Greenie.

Wyniku końcowego oczywiście nic nie zmieni, a sprawiedliwość trochę przypomniała o sobie po tym, jak rok temu, też w święta, nie zauważono dla odmiany kluczowego faulu na Durancie. Liczba pomyłek sędziowskich w końcówce tak prestiżowego meczu NBA pozostaje szokująca.