NBA przenosi mecz do Paryża – Bucks zagrają z Hornets

NBA właśnie ogłosiła, że coroczny mecz sezonu regularnego rozgrywany w Europie zostanie przeniesiony z Londynu do Paryża. We Francji będzie można zobaczyć pojedynek Milwaukee Bucks z Charlotte Hornets.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Tradycją już się stało, że NBA organizuje jeden mecz sezonu regularnego w Europie. Od 2011 roku londyńska O2 Arena była gospodarzem takiego spotkania. NBA właśnie ogłosiła, że w kolejnym roku mecz ten odbędzie się w Paryżu, konkretnie 24 stycznia.

AccorHotels Arena będzie gościła zespoły Milwaukee Bucks i Charlotte Hornets podczas sezonu 2019/20. To zdecydowanie lepsze zestawienie niż tegoroczne (W Londynie New York Knicks grali z Washington Wizards). W Paryżu odbyły się wcześniej 4 mecze przedsezonowe – w 1994, 2003, 2008, 2010.

To będzie także okazja dla kibiców we Francji na zobaczenie przynajmniej jednego swojego rodaka – Nicolas Batuma. Przyszłość Tony’ego Parkera w Hornets nie jest jeszcze znana.

Największą jednak gwiazdą tego pojedynku będzie Giannis Antetokounmpo, który w tym sezonie ma spore szanse na zgarnięcie nagrody MVP.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>