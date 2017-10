NBA talerzowo – nowy kontrakt Canal+

Ponad 100 meczów sezonu zasadniczego oraz 36 spotkań play-off, w tym wszystkie finały obejrzymy w Polsce tam, gdzie oglądamy od 14 lat. Zaprasza oczywiście Wojciech Michałowicz.

Platforma nc+ o przedłużeniu umowy na pokazywanie NBA w Polsce poinformowała w piątek, ledwie cztery dni przed rozpoczynającym się 17 października rozgrywkami. Tego dnia, a właściwie w nocy z wtorku na środę czasu polskiego, Canal+ Sport pokaże mecze Cleveland Cavaliers z Boston Celtics oraz Golden State Warriors z Houston Rockets.

Canal+ – poza pakietem ponad 100 meczów sezonu zasadniczego oraz 36 spotkań play-off – pokaże także atrakcje All-Star Weekend, który odbędzie się w dniach 16-18 lutego 2018 roku w Staples Center w Los Angeles. W kanałach nc+ obejrzymy także cotygodniowy magazyn „NBA Action”, oraz magazyn „Basket+” (emitowany od poniedziałku do piątku).

Na dodatek, w każdym miesiącu w ramach akcji „Wybierz mecz NBA”, kibice zdecydują o wyborze dwóch spotkań, które będą następnie transmitowane na antenie C+ Sport.

A dla tych, którzy chcą oglądać naprawdę dużo NBA, najlepszym rozwiązaniem pozostaje League Pass.

