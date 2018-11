NBA w Dąbrowie – MKS ogrywa Polski Cukier!

Jeden z najefektowniejszych, najciekawszych meczów sezonu. MKS w Dąbrowie zasłużenie pokonał Polski Cukier Toruń Mathieu Wojciechowski zdobył 19 punktów.

– NBA w Dąbrowie! – krzyczał Internet po kolejnych, bardzo efektownych akcjach MKS w pierwszej połowie. Gdy Ben Richardson odbił piłkę od tablicy w kontrataku, a Cleveland Melvin zakończył tę akcję wsadem aż trudno było uwierzyć, że oglądamy PLK.

Bardzo dobrze broniący MKS wyraźnie prowadził po I połowie, bo świetnie grali jego polscy gracze. Olbrzymie postępy z ostatnich miesięcy potwierdzał Szymon Łukasiak, skutecznie i bardzo efektownie grał Mathieu Wojciechowski (15 pkt. do przerwy), bardzo trudne trójki trafiał Bartłomiej Wołoszyn.

Polski Cukier trzymał się w zasięgu wzroku, bo rewelacyjnie prezentował się Aaron Cel, który trafił 4/5 z dystansu. Do przerwy było 53:42 dla MKS-u.

Drugą połowę „Pierniki” zaczęły nieźle, dwie trójki z rzędu trafił Rob Lowery, ale kluczem do rozwoju sytuacji wciąż był entuzjazm i zaangażowanie graczy MKS-u. Pozytywnie zaskoczył – dobrymi akcjami po obu stronach boiska – rezerwowy Mateusz Zębski.

Gdy czwarty rzut z dystansu w drugiej połowie trafił Lowery, a poprawił kolejną trójką Karol Gruszecki, było już tylko 79:78 dla gospodarzy. Cukier bardzo dużo zyskiwał, podwojeniami zmuszając Treya Davisa do pozbywania się piłki.

Dąbrowianie wygrali jednak ten mecz, bo potrafili w końcówce obronić najważniejsze akcje i nie pozwolili gościom na rzuty spod kosza. Gdy jeszcze jednym efektownym wsadem popisał się Wojciechowski (7/8 z gry w meczu), było już 90:81 na 1.5 minuty do końca.

Po nieudanym początku sezonu, MKS w listopadzie zaimponował formą. Było m.in. zwycięstwo z Arką w Gdyni, teraz Polski Cukier na rozkładzie. Drużyna Jacka Winnickiego (bilans 6-2) idzie mocno w górę!

