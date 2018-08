NBA wraca do Seattle – przynajmniej na chwilę

Kibice w Seattle czekali na to dziesięć długich lat – NBA z powrotem zagra w ich mieście. Na razie to jednak tylko w ramach przygotowań do nowego sezonu i starcia Golden State Warriors z Sacramento Kings.

Seattle od lat walczy o to, aby w mieście ponownie swoją siedzibę miał klub NBA. Kibice po raz ostatni oglądali mecz NBA w Rainy City przed dziesięcioma laty. To bowiem w 2008 roku SuperSonics opuścili stan Waszyngton i zostali przeniesieni do Oklahoma City, gdzie rozpoczęli granie już pod nową nazwą Thunder, z nowym logo oraz w nowych koszulkach.

Od tego czasu samo miasto oraz kibice bezskutecznie walczą o powrót drużyny do Seattle. Na ten moment komisarz Adam Silver nie ma w planach poszerzania ligi, choć coraz mocniej i coraz głośniej mówi się o tym, że za kilka lat liczba klubów urośnie z 30 do 32 za sprawą dwóch całkiem nowych drużyn, które miałyby powstać właśnie w Seattle, jak również w Las Vegas.

Dziś kibice z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych muszą zadowolić się meczem preseason, który odbędzie się 5 października w KeyArena, gdzie przed laty w barwach Sonics występował m.in. Kevin Durant, wtedy jeszcze jako pierwszoroczniak. KD zresztą w tym meczu najpewniej wystąpi, bo do Seattle przyjadą drużyny Golden State Warriors i Sacramento Kings.

Durant już w lutym tego roku – gdy NBA dopiero planowała organizację takiego spotkania – wyraził nadzieję, że do meczu w Seattle dojdzie. „Kibice z Seattle zasługuję na koszykówkę, więc byłoby to niesamowite” – stwierdził wtedy skrzydłowy mistrzów ligi. Teraz wszystko zostało już dogadane i potwierdzone, pytanie tylko, czy i jeśli w ogóle to kiedy NBA wróci do Seattle na dobre.

Tomek Kordylewski

