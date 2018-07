NBA znów w Afryce – bardzo ciekawe składy

Już w najbliższą sobotę, 4 sierpnia, odbędzie się już trzecia edycja NBA Africa Game. Tym razem w RPA pojawią się m.in. Joel Embiid, Khris Middleton czy Rudy Gay – mecz na żywo będzie można zobaczyć także w polskiej telewizji.

fot. wikimedia commonsPo raz pierwszy NBA zorganizowała mecz na Czarnym Lądzie przed 3 laty. Druga edycja odbyła się przed rokiem i w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z pełnymi trybunami w Republice Południowej Afryki. Nie inaczej będzie za trzecim razem, bo liga zabiera ze sobą nie tylko samego komisarza, ale też sporo gwiazd NBA, które stworzą dwa zespoły – Team World oraz Team Africa.

W tym pierwszym znajdą się m.in. tacy zawodnicy jak Rudy Gay, Khris Middleton czy Danilo Gallinari i Hassan Whiteside, podczas gdy ten drugi stworzą gracze z bezpośrednimi powiązaniami z Afryką, czyli zarówno zawodnicy tam urodzeni, jak i będący dziećmi afrykańskich rodziców. Największą gwiazdą meczu będzie bezsprzecznie Joel Embiid, kameruński podkoszowy Philadelphia 76ers.

Samo spotkanie odbędzie się 4 sierpnia w Pretorii, a dochody z biletów zostaną przekazane fundacji Nelsona Mandeli. Prócz zawodników czy komisarza Adama Silvera, do Republiki Południowej Afryki zawitają także legendy NBA, w tym m.in. Kareem Abdul-Jabbar czy jeden z najlepszych afrykańskich zawodników w historii ligi w osobie Dikembe Mutombo.

Pełne składy prezentują się następująco:

Team Africa: Al-Farouq Aminu, Bismack Biyombo, Cheick Diallo, Joel Embiid, Evan Fournier, Serge Ibaka, Timothe Luwawu-Cabarrot, Pascal Siakam, Luol Deng, Ian Mahinmi.

Team World: Harrison Barnes, Danilo Gallinari, Rudy Gay, Khris Middleton, Hassan Whiteside, John Collins, JaVale McGee, Dennis Smith Jr., Marvin Williams.

W poprzednich dwóch edycjach górą był zespół Świata, który w 2015 roku zwyciężył 101-97, a przed rokiem 108-97. Tym razem zabraknie ubiegłorocznego MVP – Victora Oladipo. Będzie za to Luol Deng, czyli MVP z 2015 roku (wspólnie z Chrisem Paulem) i jedyny zawodnik, który weźmie udział we wszystkich jak do tej pory edycjach tego wydarzenia.

Mecz na żywo (sobota, godz. 17.00) pokaże u nas stacja Canal+ Sport 2.

Tomek Kordylewski

