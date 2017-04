Nemanja Jaramaz – cichy zabójca z Włocławka

Jest najlepszym strzelcem najlepszego zespołu w lidze, ale nie jest gwiazdą. Serb daje Anwilowi po prostu to, czego drużyna potrzebuje – wszechstronność, pewność i ważne trafienia z dystansu. Bardzo ważne trafienia.

W Lany Poniedziałek zanosiło się na lanie dla lidera na jego boisku – Anwil przegrywał z Rosą w Hali Mistrzów 65:70 na niespełna siedem minut przed końcem. Ale Nemanja Jaramaz trafił dwie trójki w 22 sekundy i rozpoczął tym zryw 12:0, który przesądził o wygranej Anwilu. W sumie zdobył 14 punktów.

I nie był to pierwszy mecz, w którym Jaramaz zdobywał najważniejsze punkty dla włocławian – przecież już zaraz po tym, jak dołączył do zespołu na początku listopada, zdobywał ważne kosze z Polfarmeksem i Asseco, z którymi Anwil wygrywał niezbyt pewnie. Później trafiał też najważniejsze rzuty przeciwko Dąbrowie Górniczej.

– Czy jestem graczem na kluczowe momenty i najważniejsze rzuty? Jak piłka do mnie trafi, to nie zawaham się i rzucę. Ale pamiętaj, że wygrywaliśmy już mecze po ważnych rzutach moich kolegów – Kamila Łączyńskiego, Pawła Leończyka. Nie jest tak, że w najtrudniejszym momencie tylko ja mam rozgrywać akcję, ale oczywiście chcę brać na siebie odpowiedzialność – mówi PolskiKosz.pl Jaramaz.

Serb parametrami i pozycją na boisku przypomina Davida Jelinka, gwiazdę Anwilu sprzed roku, ale na tym te podobieństwa się kończą. Czech często miał piłkę w rękach, a swoją energię wykorzystywał do mijania, rozrywania obrony, rzucania lub podawania. Serb to oaza spokoju, typ gracza zespołowego i cichego zabójcy. Nawet z drugiego planu.

Gra Anwilu kręci się przecież wokół Josipa Sobina, który współpracuje pod koszem z Leończykiem, a obok siebie ma dwóch różnych rozgrywających (Kamil Łączyński, James Washington), strzelców (Tyler Haws, Michał Chyliński) oraz wszechstronnych skrzydłowych (Jaramaz, Tony McCray). Serb może pełnić te trzy ostatnie role – momentami jest jedynką, bywa pewnym strzelcem, ale może też grać obok nastawionych na zdobywanie punktów Washingtona i Chylińskiego.

Ale to właśnie Jaramaz jest najlepszym strzelcem wyrównanego zespołu ze średnią 12,0 punktu na mecz, trafia najlepsze w drużynie – i czwarte obecnie w całej lidze – 43,7 proc. rzutów za trzy. Od połowy stycznia jego forma rośnie, wtedy Jaramaz zaczął wychodzić u Igora Milicicia w pierwszej piątce na stałe.

– Nie jest to przyczyna mojej lepszej gry, ale rozpoczynanie meczów mi pomaga – przyznaje Serb. – Jest mi łatwiej złapać rytm, lepiej poczuć się na boisku. Są gracze, którzy wolą wchodzić z ławki, ja nie mówię, że jest mi z tym źle. Ale lepiej czuję się wychodząc w pierwszej piątce – mówi 25-letni Jaramaz, w którego grze widać dużo większą pewność i doświadczenie niż kilka lat temu, gdy grał w Zgorzelcu.

Z Turowem Serb zdobył złoto (2014) i srebro (2015), teraz zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z głodnym medalu Anwilem. Co jest największą zaletą lidera? – Że jesteśmy twardym, mocnym i wyrównanym zespołem. Może nie najbardziej utalentowanym, jeśli spojrzysz na nasz skład, ale każdy z nas chce walczyć i udowodnić, że może grać dobrą koszykówkę.

– Ważne jest też to, że my lubimy ze sobą grać – to często jest takim niezbyt widocznym, ale bardzo ważnym czynnikiem. No i nasi fani we Włocławku dają nam ogromne wsparcie, dzięki nim nasza hala jest naprawdę dużym atutem – mówi Jaramaz.

ŁC

