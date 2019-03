Nerwowe końcówki – komu w PLK nie drży ręka?

Nemanja Jaramaz w ostatnich 3 minutach spotkania jest bezbłędny na linii rzutów wolnych. Najwięcej rzutów w decydujących 180 sekundach oddał do tej pory Polski Cukier Toruń, a najgorszą skuteczność w końcówkach ma Anwil Włocławek.

Sprawdzamy, na kogo zespoły z ligowej czołówki mogą liczyć w najtrudniejszych momentach i jak radzą sobie pod presją czasu i wyniku.

W ostatnim spotkaniu między Stelmetem Enea BC Zielona Góra, a Polskim Cukrem Toruń (więcej TUTAJ>>) mieliśmy okazję zobaczyć – jak dotąd – najbardziej fascynującą końcówkę tego sezonu. Ważne rzuty trafili Adam Hrycaniuk i Michał Sokołowski, ale ten najważniejszy należał do Roba Lowery’ego.

Twarde Pierniki to drużyna z ligowego TOP5, która rozegrała jak do tej pory najwięcej zaciętych końcówek (różnica 5 punktów lub mniejsza). Ciężar rzutów w końcówka często na siebie brał właśnie Lowery i to on jest graczem, który ma ich na koncie najwięcej w całej lidze.

Torunianie w ostatnich 180 sekundach meczów kończonych różnicą 5 punktów lub mniejsza trafiają 42% rzutów z gry i 76% rzutów wolnych. Najlepszy jeśli chodzi o skuteczność rzutów z gry w końcówkach jest Stelmet – 60%, choć próbka jest dość niewielka, z uwagi na małą liczbę zaciętych spotkań rozegranych w tym sezonie przez zielonogórzan. Stelmet trafia także 80% rzutów wolnych.

Arka w wielu meczach, głównie za sprawą Jamesa Florence’a, notowała fantastyczne czwarte kwarty. Amerykanin trafił połowę swoich rzutów w ostatnich 3 minutach. Gdynianie w tym czasie trafiają 43% rzutów z gry i 67% rzutów wolnych.

Sporo przestrzelonych rzutów w ostatnich minutach meczu mają koszykarze Anwilu (pamiętne 4 rzuty w ostatniej akcji ze Spójnią), co daje słabą skuteczność – 34% z gry. Na linii wygląda to już znacznie lepiej – 83%.

Stal z kolei w ostatniej minucie często szukała Nemanji Jaramaza. Serb stawał aż 14 razy na linii, zdecydowanie najwięcej w lidze (choć od dłuższego czasu jest kontuzjowany) i trafił wszystkie swoje próby. Ostrowianie mają skuteczność za 1 punkt w ostatnich 180 sekundach zaciętych spotkań na poziomie 80%. Jeśli chodzi o zdobywanie punktów z gry to skuteczność jest przyzwoita – 45%. W pamięci zapadł na pewno rzut Przemysława Żołnierewicza, który „zamordował” Spójnię na początku stycznia.

Szczegółowe wyniki – dla kogo piłka?

Sprawdzamy, jak rozkładają się rzuty i odpowiedzialność za wynik w zespołach z ligowej czołówki. Pod uwagę wzięte zostały rzuty w ostatnich 3 minutach meczów w PLK, które kończyły się różnicą 5 punktów lub mniejszą.

Polski Cukier Toruń

Rzut Roba Lowery’ego to sprawa najświeższa. Jednak jego liderowanie takie oczywiste przez całe sezon nie jest. Miał już mecze, w których oddawał piłkę w ostatnich minutach innym graczom – Karolowi Gruszeckiemu, czy Michaelowi Umehowi.

Aaron Cel: 3/4 z gry, rzuty wolne 5/6

Tomasz Śnieg: 1/2 z gry, rzuty wolne 9/10

Rob Lowery: 7/18 z gry, rzuty wolne 3/6

Karol Gruszecki: 4/10 z gry, rzuty wolne 3/4

Bartosz Diduszko: 2/4 z gry

Cheikh Mbodj: 1/3 z gry, rzuty wolne 5/6

Michael Umeh: 2/8 z gry, rzuty wolne 4/4

Damian Kulig: rzuty wolne 0/2

Przemysław Karnowski: 0/1 z gry

Krzysztof Sulima: 2/2 z gry









Stelmet Enea BC Zielona Góra

Jasnego podziału ról w tym zespole nie ma, choć wtorkowy mecz z Polskim Cukrem Toruń pokazał, że Markel Starks uwolniony ze schematów potrafi być niezwykle efektywnym zawodnikiem – 25 punktów i 10/11 z gry.

Zielonogórzanie w tym sezonie zaciętych końcówek raczej nie rozgrywają. Dwa razy taka miała miejsce w starciu z Polskim Cukrem Toruń i po razie z GTK Gliwice oraz Treflem Sopot.

Rzuty w ostatnich 3 minutach meczów w PLK, które kończyły się różnicą 5 punktów lub mniejszą:

Michał Sokołowski: 2/4 z gry

Filip Matczak: 3/4 z gry

Boris Savović: 1/1 z gry

Łukasz Koszarek: 1/3 z gry, rzuty wolne 1/2

Markel Starks: 2/3 z gry, rzuty wolne 3/4

Adam Hrycaniuk: 1/1 z gry

Żelijko Sakić: 1/1 z gry, rzuty wolne 2/2

Gabe DeVoe: 0/1 z gry

Quinton Hosley: 1/1 z gry

Przemysław Zamojski: 0/1 z gry, rzuty wolne 2/2

Arka Gdynia

W Arce akurat wątpliwości nie ma, do kogo piłka w zaciętej końcówce pójdzie. Para James Florence i Josh Bostic to liderzy gdynian, którzy mają spore posiadanie piłki przez cały mecz. Potrafią trafiać rzut pod presją, potrafią także sami zrobić sobie do niego miejsce, co w takich sytuacjach jest kluczowe.

James Florence: 4/8 z gry, rzuty wolne 2/4

Krzysztof Szubarga: 0/1 z gry, rzuty wolne 3/4

Robert Upshaw: 3/3 z gry, rzuty wolne 3/6

Josh Bostic: 2/6 z gry, rzuty wolne 2/3

Marcel Ponitka: 0/1 z gry

Jakub Garbacz: rzuty wolne 2/2

Filip Dylewicz: 0/1 z gry

Dariusz Wyka: 0/1 z gry, rzuty wolne 2/2

* statystyki akcja po akcji z czwartej kwarty meczu GTK Gliwice – Arka Gdynia (74:78) nie są dostępne.

Anwil Włocławek

Podobnie jak w przypadku Stelmetu, lidera, czy osoby odpowiedzialnej za ostatni rzut póki co w zespole nie ma. Takie nadzieje pokładane są w Ivanie Almeidzie, ale to nie jest gracz, który jakoś rewelacyjnie czuje się w rzucaniu po koźle.

Kilkukrotnie do gry 1 na 1 na końcu wystawiany był Aaron Broussard, możliwości spore mają także Chase Simon i Michał Michalak, a całym czas należy pamiętać o Kamilu Łączyńskim, który w zeszłorocznych playoffach brał na siebie ciężkie rzuty.

Rzuty w ostatnich 3 minutach meczów w PLK, które kończyły się różnicą 5 punktów lub mniejszą:

Michał Michalak: 2/8 z gry, rzuty wolne 6/8

Kamil Łączyński: 0/3 z gry, rzuty wolne 4/5

Chase Simon: 3/9 z gry, rzuty wolne 8/10

Szymon Szewczyk: rzuty wolne 1/2

Mateusz Kostrzewski: 1/1 z gry

Aaron Broussard: 1/4 z gry

Jarosław Zyskowski: 2/5 z gry, rzuty wolne 1/2

Walerij Lichodiej: 1/2 z gry, rzuty wolne 2/2

Josip Sobin: 2/3 z gry









Arged BM Slam Stal Ostrów

Wszystko wskazuje na to, że gość, który ma umiejętności i możliwości by przesądzić o wyniku spotkania dopiero w Ostrowie się pojawi. Casper Ware w Stali ma zadebiutować w niedzielę, ale filmy z jego akcjami z playoff ligi australijskiej robią wrażenie. Póki co Stal radziła sobie z Mike’iem Scottem w roli gracza, który miał robić różnicę w grze 1 na 1.

Rzuty w ostatnich 3 minutach meczów w PLK, które kończyły się różnicą 5 punktów lub mniejszą:

Nemanja Jaramaz: 2/5 z gry, rzuty wolne 14/14

Michał Chyliński: 2/6 z gry, rzuty wolne 1/2

Przemysław Żołnierewicz: 2/6 z gry, rzuty wolne 0/2

Shawn King: 2/2 z gry

Mike Scott: 2/6 z gry, rzuty wolne 1/2

Michał Nowakowski: 0/1 z gry

Ivan Maras: 0/1 z gry

Mateusz Kostrzewski: 2/2 z gry

*jeśli mecz zakończył większą różnicą punktów niż 5, ale była w nim dogrywka, to liczone są ostatnie 3 minuty 4. kwarty.

Grzegorz Szybieniecki

