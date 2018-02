Nick Madray – Krosno inwestuje w paszporty

Kanadyjski środkowy w NCAA nie wyróżnił się niczym szczególnym, ale ma spore szanse otrzymać polskie obywatelstwo. Został więc nowym zawodnikiem Miasta Szkła Krosno.

Skoro z PLK nie będzie spadków, zespoły z dołu tabeli mogą już skupiać się powoli na budowaniu drużyn na przyszłe sezony. Miasto Szkła poinformowało w sobotę o zatrudnieniu Nicka Madraya (24 lata, 206 cm), podkoszowego z Kanady.

Madray w karierze na poziomie uniwersyteckim występował w aż 3 drużynach. Przez dwa lata był graczem zespołu uczelni Binghampton, później spędził jeden sezon w Eastern Michigan, a ostatnio występował w Wagner College. Tam notował średnio tylko 2,8 punktu i 3,1 zbiórki w ośmiu rozegranych spotkaniach. W całej karierze w NCAA trafiał z gry 41.1 % rzutów – jak na podkoszowego gracza nie jest to wynik zbyt dobry.

Skąd zatem taki pomysł w Krośnie? Ojciec Nicka jest Polakiem, co powoduje, że szanse na otrzymanie polskiego paszportu są całkiem duże. Wraz z obywatelstwem, bardzo wzrośnie rynkowa wartość zawodnika w PLK, gdzie każdy lokalny zawodnik jest na wagę złota. Choć oczywiście gwarancji satysfakcjonującego poziomu nadal może nie być – kibice ze Słupka pamiętają przecież postać Dallina Bachynskiego.

W akcji nowy zawodnika Miasta Szkła wygląda następująco:

