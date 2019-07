Nie tylko Kawhi – TOP 20 wolnych agentów NBA

Cały świat, nawet już z lekką irytacją, ciągle czeka na łaskawą decyzję Kawhiego Leonarda, ale na rynku NBA wciąż została jeszcze grupa całkiem przyzwoitych graczy.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Szalona noc 1 lipca wywróciła składy wielu drużyn NBA (pełna lista kontraktów TUTAJ >>), ale na rynku wciąż jest nawet kilkudziesięciu innych graczy czekających na oferty. Kawhi Leonard – wiadomo. Ale chętnych klubów szukają także DeMarcus Cousins, Danny Green, czy – jak co sezon – Carmelo Anthony.

Top 20 wolnych agentów NBA (za ESPN):

1. Kawhi Leonard

2. DeMarcus Cousins

3. Danny Green

4. Marcus Morris

5. Kelly Oubre Jr. (zastrzeżony)

6. Tyus Jones (zastrzeżony)

7. Delon Wright

8. JaMychal Green

9. Trey Lyles

10. Carmelo Anthony

11. Rajon Rondo

12. Rondae Hollis-Jefferson

13. Iman Shumpert

14. Kentavious Caldwell-Pope

15. Ivica Zubac (zastrzeżony)

16. Khem Birch (zastrzeżony)

17. JaVale McGee

18. Kenneth Faried

19. Nene

20. Joakim Noah

PG