Nie tylko Leonard! Doskonali Raptors znów lepsi od Bucks

Świetna gra rezerwowych i dobra obrona. Raptors wygrali mecz numer 4 w Toronto 120:102 i w finale na Wschodzie remisują z Milwaukee Bucks 2:2.

Problemem Raptors w dwóch pierwszych, przegranych meczach w Milwaukee, był brak wsparcia dla liderów zespołu. Tym razem udało się pewnie wygrać mecz, choć Kawhi Leonard był „jedynie” solidny (19 pkt.), a Pascal Siakam zdobył zaledwie 7 oczek.

Ponownie różnicę pod koszem zrobił Marc Gasol, swoją pozytywną wersję pokazał też Kyle Lowry, który zdobył 25 punktów, najwięcej w zespole. Przede wszystkim jednak, bardzo dobrze zagrali rezerwowi – formę strzelecką odnalazł Fred VanFlet (3/3 z dystansu, 6 asyst), aż 18 punktów zdobył Norman Powell, bardzo produktywny (17 punktów i 13 zbiórek w 24 minuty) był Serge Ibaka.

Obrona Raptors zatrzymała Giannisa Antetokounmpo na 25 punktach (9/17 z gry), kiepsko zagrał Eric Bledsoe. W dobrej formie był tylko Khris Middleton, lider Raptors z 30 punktami.

W półfinale Wschodu mamy zatem 2:2. Piąty mecz odbędzie się w Milwaukee, w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.

RW

