Wejście na parkiet Michała Sokołowskiego w meczu z Chorwacją, wygranym 77:69, odwróciło losy fatalnie rozpoczętego pojedynku. Polski skrzydłowy skończył spotkanie z 13 punktami, 6 zbiórkami i drugim najlepszym wskaźnikiem +/-, +15.

Michał Sokołowski to nieoceniony rezerwowy i nie mniej ważny gracz w rotacji Mike’a Taylora, co gracze pierwszej piątki. To zazwyczaj on podnosi się jako pierwszy z ławki i daje nieraz bardzo potrzebny drużynie zastrzyk energii i walki fizycznej.

Nie inaczej było w meczu z Chorwacją. Polacy rozpoczęli to spotkanie koszmarnie. Gospodarze prowadzili już 14:0 i tłamsili naszych koszykarzy agresywnym naciskiem w obronie. Brakowało postawienia się rywalom, fizycznej odpowiedzi na grę na granicy faulu Chorwatów. Wejście Sokołowskiego odmieniło wydarzenia na parkiecie.

Michał sprytnie wymuszał faule, pozwolił zespołowi przetrwać ciężki moment wytrącając kolejnymi akcjami z rytmu gospodarzy. Całe spotkanie skończył z 13 punktami, zebrał 6 piłek i miał drugi najwyższy wskaźnik +/- w zespole, słabszy tylko od Łukasza Koszarka (+17), +15.

Mecz nie układał się po myśli Aarona Cela, Taylor nie nabrał jeszcze przekonania do Dariusza Wyki, który dopiero debiutował, czy do Krzysztofa Sulimy, więc przesunął Sokołowskiego na pozycję silnego skrzydłowego. „Sokół” jako czwórka zagrał kapitalnie, niczym nie ustępował rywalom, a Polacy w obronie pick’n’rolla mogli zacząć zmieniać krycie, co pomogło w likwidacji wolnych pozycji na obwodzie Chorwatów.

Sokołowski zagrał w każdym meczu w tych eliminacjach. Średnio zdobywa 7 punktów i zbiera 2,4 w 17 minut gry. Gdyby nie gwiazdorska obsada pozycji 2-3 (Adam Waczyński – Mateusz Ponitka), to z pewnością Michał wskoczyłby do pierwszej piątki. W końcu to nie tylko jeden z najlepszych Polaków w PLK, ale i jeden z najlepszych graczy w ogóle występujących na polskich parkietach.

Polacy następny mecz rozegrają w poniedziałek o 20:30 z Holandią w Gdańsku. Transmisja na TVP1.

Grzegorz Szybieniecki

