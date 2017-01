Nieprawdopodobna końcówka meczu w NCAA – szaleństwo Nevady!

To po prostu trzeba zobaczyć! Nevada przegrywała różnicą 14 punktów na 74 sekundy przed końcem, ale kanonadą trójek doprowadziła do dogrywki. A potem wygrała jednym.

Takie mecze, takie końcówki nie zdarzają się często – w meczu New Mexico z Nevadą gospodarze mieli 25 punktów przewagi na 11 minut przed końcem, 19 punktów więcej, gdy na zegarze pozostawały cztery minuty i jeszcze 14 (90:76) na 74 sekundy przed upływem drugiej połowy.

I przegrali! Zobaczcie jak:

Nevada trailed New Mexico 90-76 with just over a minute left last night. What happened next was one of the most insane comebacks you'll see. pic.twitter.com/PEqe0wmbqK

— March Madness 2017 (@Madness2017) January 8, 2017