Niesamowite trójki w Wenecji – jak one wpadały?

Mecz Umana Reyer – Banvit Banridma zakończył się wynikiem 108:101 po trzech dogrywkach. W ostatnich sekundach działy się rzeczy niespotykane.

Spotkaniem 1. kolejki grupy C Ligi Mistrzów ekscytowaliśmy się we wtorkowy wieczór – Banvit, m.in. dzięki bardzo dobrej grze Damiana Kuliga (19 punktów, 13 zbiórek), do końca walczył o wygraną. I to jak!

Ale na uwagę zasługiwały przede wszystkim akcje w ostatnich sekundach – najpierw czwartej kwarty, a potem pierwszej dogrywki. Zobaczcie je na spokojnie, pamiętając tylko, że w pierwszym przypadku Banvit prowadził trzema punktami (i prawie oddał mecz), a w drugim Wenecja miała już cztery punkty przewagi (i zagrała frajersko do kwadratu).

Najpierw ostatnia akcja czwartej kwarty:









Poniżej akcja kończąca pierwszą dogrywkę:

A tu skrót całego meczu, gdzie widać m.in. dobrą akcję Kuliga z końcówki czwartej kwarty i trójki Gediminasa Orelika, który odkupił winy za głupi faul z pierwszej dogrywki.

