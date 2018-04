Niesamowity Donovan Mitchell – rookie błyszczy w wielkich meczach

Co za playoff debiutanta Utah Jazz! Tym razem zdobył aż 38 punktów, w tym 22 miał tylko w 3. kwarcie. Jego świetna gra dał zespołowi wygraną z Thunder i awans do półfinału Zachodu.

Pomyśleliście może, że Donovan Mitchell zdobył tyle punktów, bo oddał dużo rzutów? Nic z tych rzeczy. 21-letni strzelec Jazz trafił 14 z 26 rzutów z gry, czyli 54%. Miał 5/8 z dystansu, dodał do tego 4 zbiórki i 2 asysty. Jazz wygrali po nerwowej końcówce 96:91 i wyeliminowali Oklahomę.

W całej serii debiutant z Utah zaliczył niesamowite statystyki. Średnio na mecz zdobywał 28.5 punktu, w sytuacji, gdy w sezonie zasadniczym było to średnio 20.5. jego zbiórki w playoff skoczyły z 3.7 na spotkanie, do aż 7.2. Niesamowity postęp!

Dyskusja o tym, kto bardziej zasłużył na tytuł debiutanta roku – Mitchell czy ben Simmons – pozostanie aktualna. Tym bardziej, że obaj pozostają w grze na następne rundy. Przed debiutantem Jazz seria z Houston Rockets i jego zwolennicy znów mogą spodziewać się wielkich meczów.

W meczu numer 6 z Thunder Donovan Mitchell robił na boisku takie rzeczy:

