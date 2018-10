Niesamowity finisz GTK – Myles Mack na zwycięstwo

Gliwiczanie przegrywali niemal przez cały mecz, aby w ostatniej akcji meczu zapewnić sobie wygraną w regionalnych derbach. GTK pokonało MKS Dąbrowa Górnicza 77:74, bohaterem był Myles Mack.

Było to drugie oficjalne spotkaniu obu drużyn w tym sezonie, GTK zaczął od wygranej 98:80 z Sencur Gorenjska w Alpe Adria Cup, natomiast MKS rozpoczął sezon 2018/2019 od przegranej 87-81 ze Stelmetem Zielona Góra.

Początek meczu zaczął się od 11-0 dla drużyny z Dąbrowy Górniczej. Kontrataki napędzał Trey Davis, pod koszami twardy bój toczył Szymon Łukasiak z Damonte Doddem. Pierwsze punkty dla dla GTK zdobył właśnie Dodd, popisując się akcją 2+1 w 5 minucie meczu. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 22-10 dla MKS-u, zespół z Gliwic raził w niej nieskutecznością z dystansu – pozycje otwarte były, ale nikt nie potrafił ich wykorzystać.

Mks z Zielona Góra 10-0, z Gliwicami już 11-0 Ci to mają początki spotkań #plkpl — Marcin Tobis (@MarcinTobis) October 7, 2018

Gracze GTK stopniowo zaczęli się otrząsać, a MKS przestał trafiać proste rzuty. W drużynie gospodarzy bardzo dobrze w mecz weszli Myles Mack oraz Dawid Słupiński, którzy zdobyli 20 punktów z 33 drużyny.

Do przerwy na tablicy widniał wynik 43-33 dla drużyny z Dąbrowy Górniczej. Ale zaraz po niej, MKS powiększył przewagę nawet do 18 punktów za sprawą ładnej, zespołowej gry. Gliwiczanie zatrzymali się zaś w ataku.

Ale gdy się wydawało, że goście będą powiększać przewagę i łatwo wygrają mecz, to w ich szeregi wkradła się masa błędów – faule w ataku, straty, niecelne rzuty. GTK to wykorzystało i po trafieniach Piotra Robaka, Rileya LaChance’e oraz Macka zrobiło się zaledwie 56:61.

Ostatnie 10 minut to dość nerwowa wymiana punkt za punkt, w końcu na 3 minuty przed końcem LaChance doprowadził trójką do remisu 30:30. Końcowe kilkadziesiąt sekund meczu to chaotyczna gra obu zespołów, ale na koniec szczęście uśmiechnęło się do gospodarzy. Trójkę na zwycięstwo – 3 sekundy przed końcem – trafił ich lider Myles Mack (25 pkt. w meczu), a odpowiedź Clevelanda Melvina była już niecelna.

GTK wygrało swój pierwszy mecz w sezonie, dla MKS-u jest to druga porażka. W następnej kolejce drużyna z Gliwic pojedzie do Zielonej Góry, natomiast drużyna z Dąbrowy Górniczej poszuka swojej pierwszej wygranej w rywalizacji z Polpharmą Starogard Gdański.

Jakub Jaworski, @PulsBasketu

