Niesamowity Ja Morant – porywa tłumy i wygrywa

Typowany do 2. numeru draftu Ja Morant zachwycił już pierwszego dnia turnieju NCAA. Zanotował triple double (17 punktów, 11 zbiórek i 16 asyst), a jego uczelnia Murray State pokonała wyżej rozstawione Marquette 83:64.

Zion Williamson jest oczywiście na ustach wszystkich kibiców koszykówki interesujących się nadchodzącym draftem. Jednak ostatnio wcale nie mniejszą furorę robi Ja Morant.

To rozgrywający, który rozgrywa właśnie swój drugi sezon w lidze akademickiej. Gra na uczelni Murray State, którą na swoich plecach wprowadził do turnieju March Madness.

Już to było sporym sukcesem. Murray St. zostali rozstawieni z 12 numerem na Zachodzie i już w pierwszej rundzie sprawili niespodziankę ogrywając Marquette (5) 83:64. To spotkanie to popis Moranta i zarazem dość historyczne osiągnięcie.

Ja Morant with an unreal 2-handed poster vs. Marquette in the Round of 64 (via @SunsNationNBA) pic.twitter.com/yDk9W1rG9B — The Render (@TheRenderNBA) March 21, 2019

Morant zdobył 17 punktów, rozdał aż 16 asyst i zebrał 11 piłek w pierwszym swoim meczu na turnieju. Triple double zaliczone przez Ja to pierwszy taki przypadek w turnieju March Madness od 2012 roku!

Amerykanin pokazuje coraz więcej. Nie tylko niesamowite możliwości atletyczne, wsady, czy znakomity przegląd boiskowych wydarzeń, ale też coraz więcej dokłada do swojej gry 1 na 1 i konsekwentnie poprawia rzut. Trójka z wideo poniżej pokazuje, jak wiele już teraz ma do zaoferowania Morant.

W kolejnej rundzie, w sobotę, Murray St. zagrają z Florida St. (4).

