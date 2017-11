Niesamowity wystrzał Litwina – trafił 7 trójek w 4 minuty

Atomowa I kwarta Adasa Juskeviciusa w meczu Eurocup między Lietkabelis i Buducnostią Podgorica. Reprezentant Litwy potrzebował 4 minut, aby siedem razy trafić z dystansu! Skończył na 9 trójkach…

Zawodnik Lietkabelis trafiał jak na grze komputerowej. Po jego siódmej trójce było już 24:5 dla gospodarzy, a słynny trener Podgoricy Aleksandar Džikić mógł tylko patrzeć z niedowierzaniem.

Lithuania guard Adas Juskevicius (@8Adas) hit SEVEN 3s in FOUR minutes. 🔥🔥 pic.twitter.com/aGvL5ENVmn — David Pick (@IAmDPick) November 7, 2017

Cały mecz Leitkabelis – Budocnost zakończył się wynikiem 86:79 dla gospodarzy. Juskevicius ostatecznie trafił 9 trójek w meczu (na 13 prób), skończył z 31 punktami i 5 asystami.

Strzelec z Poniewieża jest w składzie reprezentacji Litwy na najbliższy (26 listopada) mecz z Polską. W mocnej kadrze naszych sąsiadów nigdy nie odgrywał ważnej roli, ale pod nieobecność gwiazd NBA i Euroligi może stać się znaczącą postacią. Oby już nie był w aż takiej formie, jak w I kwarcie wtorkowego meczu…

