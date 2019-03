Nieśmiertelny Vince Carter – chce zagrać jeszcze sezon!

Wiek to tylko cyfry. Legendarny Vince Carter wciąż rusza się świetnie, choć ma 42 lata i w barwach Hawks gra swój 21. sezon w NBA. Przyznał właśnie, że wcale nie ma zamiaru kończyć kariery.

Vince Carter rozgrywa właśnie swój 21. sezon na parkietach NBA. Od momentu wejścia do ligi stał się gwiazdą Toronto Raptors, potem wraz z Jasonem Kiddem liderował New Jersey Nets. Później grał także w Orlando, Phoenix i Dallas, był w Memphis i Sacramento, a przed obecnym sezonem związał się z Atlanta Hawks.

Pomimo 42 lat, wciąż jest w stanie dać wartościowe minuty z ławki. Dla Hawks zdobywa średnio 7,1 punktu w niecałe 17 minut gry. Trafia 41% rzutów za 3 punkty.

W ostatnim wywiadzie dla ESPN powiedział, że jeśli będzie zainteresowanie ze strony klubów NBA jego osobą, to chce rozegrać jeszcze jeden sezon w NBA. Tegoroczna postawa świadczy o tym, że to zainteresowanie raczej powinno się pojawić. Póki będzie trafiał >40% za 3, to będzie wartościowym graczem z ławki, nie mówiąc o roli mentora czy magnesu dla kibiców.

GS