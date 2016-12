Niespodzianka! Start lepszy od rozczarowującej Rosy

Z Anwilem kluczowe akcje zepsuł, z Rosą trafił zwycięski rzut – Doug Wiggins zdobył 16 punktów i poprowadził lublinian do nieoczekiwanej wygranej z mistrzami Polski.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Coś drgnęło w Starcie, od kiedy trenerem został David Dedek. Co prawda lublinianie w trzech meczach przed świętami mocno obrywali od PGE Turowa, Stelmetu i Stali, ale jednak Polpharmę po dramatycznej końcówce ograli, a teraz powtórzyli ten wynik z o wiele wyżej notowaną Rosą.

To, co już widać w grze Startu, to zdecydowanie bardziej równomierne rozłożenie gry w ataku. W zaciętym meczu z Rosą Brandon Peterson i Stefan Balmazović grali solidnie, ale zdobyli razem tylko 17 punktów – odpowiednio 9 i 8. Zdecydowanie większą rolę mieli tym razem obwodowi.

Albo przynajmniej akcje z obwodu, tak jak ta w wykonaniu Petersona. Gdy dwie minuty przed końcem trzeciej kwarty Rosa wyszła na wyższe prowadzenie 52:43, to właśnie amerykański środkowy trafił za trzy, co w jego wykonaniu jest akcją szalenie rzadką. Potem straty zmniejszył jeszcze Jakub Dłoniak, który na początku czwartej kwarty trzymał wynik razem z Wigginsem i Nickiem Kellogiem.

Ale 2.20 minuty przed końcem meczu Rosa i tak prowadziła 61:55. Wicemistrzowie Polski, którzy na wyjazdach grają w tym sezonie raczej słabo, a nawet bardzo słabo, nie zdołali jednak utrzymać tej przewagi – ważną stratę, po której niesportowo faulował Michał Sokołowski, popełnił Gary Bell, pudłowali w ostatnich akcjach Robert Witka i Jordan Callahan.

Ten ostatni miał rzut na zwycięstwo po tym, jak 7 sekund przed końcem, po szybkim rozegraniu akcji, trafił Doug Wiggins. Rosa miała jeszcze przerwę na żądanie, ale wejście Callahana nie zakończyło się koszem.

I tak Start wygrał drugi mecz w sezonie (bilans 2-11), co na pewno da lublinianom wiarę w możliwości zespołu i nadzieję na wydostanie się ze strefy spadkowej, a Rosa po raz kolejny bardzo zawiodła. Radomianie mają w tym sezonie rozczarowujący bilans 7-6, a na wyjazdach – 2-5. Wicemistrzowie Polski przegrali ostatnio w Koszalinie, a teraz w Lublinie, czyli ze zdecydowanymi nizinami PLK.

W Rosie zadebiutował w końcu wracający po kontuzji Daniel Szymkiewicz i to jedyny pozytyw tego meczu dla gości – Bell zdobył 18 punktów, ale miał 8/18 z gry i zawiódł w końcówce, Robert Witka, Jarosław Zyskowski i Damian Jeszke mieli razem 2/17 z gry. Słabiej zagrał Darnell Jackson, wystarczającego impulsu nie byli w stanie dać solidni Sokołowski (13 punktów) i Callahan (12).

W Starcie poza Wigginsem (16, 6/11 z gry) najwięcej punktów zdobyli wspominani już Kellogg (14, 6/13) oraz Dłoniak (12, 5/10).

Pełne statystyki z meczu – TUTAJ.

PLK, Euroliga, NBA – znasz się na koszu, wygrywaj w zakładach! >>

ŁC