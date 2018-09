Nietypowe numery (1) – Tim Duncan królem rzutów o tablicę

O jego ulubionych rzutach o deskę wszyscy wiedzą, ale nie każdy ma świadomość, że nadal jest w nich liderem, choć od 2 lat odpoczywa na emeryturze. Nikt w osttaniej dekadzie nie trafił tyle razy do kosza o tablicę, co Tim Duncan.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Tim Duncan to oczywiście legenda San Antonio Spurs, 5-krotny mistrz NBA. W trakcie 19 sezonów na parkietach NBA pobił niejeden rekord – mniej lub bardziej oficjalny. Między innymi zasłynął z, konsekwentnych do bólu, rzutów o tablicę.

Od sezonu 2010/11 w NBA, odkąd prowadzone są takie statystyki, najwięcej rzutów od tablicy trafił właśnie Duncan – 379 (na 657 prób). Aż 11,5% rzutów Tima w tym okresie, to były rzuty o tablicę.

Zawodnik – liczba trafień/liczba prób (procent prób o tablicę względem wszystkich oddanych rzutów w tym okresie):

Tim Duncan – 379/657 (11.5%)

Blake Griffin – 305/451 (4,9%)

Russell Westbrook – 244/442 (3,5%)

Dwyane Wade – 244/388 (4,1%)

LeBron James – 231/346 (2,6%)

DeMar DeRozan – 230/379 (3,6%)

Dwight Howard – 214/373 (6,0%)

Stephen Curry – 202/288 (2,8%)

Kyrie Irving – 188/301 (3,8%)

Kevin Love 176/297 (3,9%)

Najciekawsze jest to, że Tim od dwóch sezonów spokojnie odpoczywa na emeryturze, a nadal jest liderem!

Jeszcze kilka statystycznych ciekawostek o słynnym graczu Spurs?

Dodatkowo jako ciekawostkę chciałbym dorzucić pewne spostrzeżenie. Tim Duncan jest pierwszym i jedynym zawodnikiem w historii NBA, który zdobył mistrzostwo NBA w trzech rożnych dekadach (1999, 2003, 2005, 2007 i 2014).

Tim Duncan jest także liderem zbiórek ofensywnych w finałach NBA. Na koncie ma ich 125 (dane od 1974):

Tim Duncan 125

Kareem Abdul-Jabbar 124

Shaquille O’Neal 119

Dennis Rodman 105

Scottie Pippen 97

LeBron James 95

Magic Johanson 89

Robert Parish 87

Kevin McHale 85

Tristian Thompson 81

Więcej nietypowych statystyk i rekordów z NBA znajdziecie na: https://www.facebook.com/NBA.w.liczbach/

