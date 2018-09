Nietypowe numery (2) – Królowie streaków, czyli nie tylko LeBron

Trwa niesamowita seria LeBrona Jamesa, jeśli chodzi o liczbę meczów z przynajmniej 10 zdobytymi punktami. Czy wiecie jednak, kto zaliczył najlepsze serie w historii NBA pod względem dwucyfrowej liczby zbiórek lub asyst?

Tym razem zajęliśmy się seriami meczów z dwucyfrowymi osiągnięciami statystycznymi .

[wszystkie streaki rozpoczęte w trakcie sezonu 1983/84 lub później, dotyczące tylko meczów sezonu regularnego]

Najdłuższa seria meczów , w której zawodnik zdobywał przynajmniej 10 punktów:

LeBron James 873 (seria trwa)

Michael Jordan 866

Karl Malone 575

Kevin Durant 562

Kevin Garnett 411

Najdłuższa seria meczów , w której zawodnik zdobywał przynajmniej 10 asyst:

Magic Johnson 44

Rajon Rondo 37

John Stockton 37

John Stockton 29

John Stockton 27

Najdłuższa seria meczów , w której zawodnik zdobywał przynajmniej 10 zbiórek:

Kevin Love 56

Dennis Rodman 52

Dennis Rodman 43

Kevin Willis 40

Kevin Garnett 37

Inne ciekawe rekordy indywidualne ww. liderów:

Kevin Love – najdłuższa passa meczów z double-double: 53

Magic Johnson – najwyższa średnia asyst na mecz w playoffach: 12,35

