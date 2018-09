Tu nie mogło być zaskoczenia – najwięcej razy do kosza z faulem w ostatnich kilkunastu latach trafiał LeBron James. Trójki z faulem najczęściej udawały się Jamalowi Crawfordowi.

Dane dotyczące zaliczonych akcji 2+1 i 3+1, liczone od sezonu 2001/02. Zawierają sezon regularny oraz playoffs.

Akcje 2+1:

LeBron James, 1361 (0,98 na mecz)

Dwight Howard, 912 (0,81 na mecz)

Dwyane Wade, 816 (0,7 na mecz)

Tim Duncan, 816 (0,62 na mecz)

Amar’e Stoudemire, 757 (0,82 na mecz)

Kobe Bryant, 755 (0,65 na mecz)

Shaquille O’Neal, 746 (1,05 na mecz)

Paul Pierce, 680 (0,52 na mecz)

Pau Gasol, 643 (0,48 na mecz)

Carmelo Anthony, 641 (0,57 na mecz)

Mniejsza suma, ale również duża częstotliwość:

DeMarcus Cousins 0,84

Blake Griffin 0,76

Anthony Davis 0,74

Akcje 3+1:

Jamal Crawford, 65

James Harden, 45

JJ Redick, 40

Steph Curry, 31

Nick Young, 30

Damian Lillard, 27

Kyle Lowry, 24

Deron Williams, 24

Dirk Nowitzki, 23

Kobe Bryant, 22

Kevin Durant, 22

Ciekawostka na koniec – James Harden w karierze wymusza na mecz 0,47 faulu przy rzucie za 3 punkty, następny Lillard już tylko 0,24.

