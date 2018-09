Nietypowe numery (4): Legendy zapomniane w drafcie

Członkiem Hall of Fame możesz zostać nawet, jeśli w młodości nikt na ciebie nie stawia. Prezentujemy zestawienie Top 5 zawodników, którzy trafili do Galerii Sław z najniższymi numerami w drafcie.

Do dziś nie ma jeszcze gracza zaliczającego się do Hall of Fame, który nie został wybrany w drafcie, ale już jednak niedługo to się zmieni – za sprawą Bena Wallace’a.

Ciekawy przypadkiem jest Oscar Schmidt, Brazylijczyk, który był wybrany jako 131 gracz przez New Jersey Nets w drafcie 1984 roku. On z kolei nigdy nie zagrał w NBA, ale i tak, dzięki wspaniałej karierze trafił do Galerii Sław.

Zatem byłym zawodnikiem NBA, który trafił do Hall of Fame z najniższym numerem jest Sarunas Marciulionis, wybrany jako 127 gracz przez Golden State Warriors w 1987 r. Grę za Oceanem rozpoczął w 1989 r.

Występował przez 5 lat w Warriors i potem po roku w Seattle, Sacramento i Denver, notując średnie kariery na poziomie: 12.8 punktu, 2.8 zbiórki, 2.2 asysty oraz skuteczność z gry wynoszącą 50.5%. W swoim najlepszym sezonie (1991/92) zdobywał dla Golden State po 18.9 punktu na mecz.

Jest też oczywiście wybitną postacią dla litewskiej koszykówki. Założył tamtejszą ligę w 1993 r. i i został jej pierwszym prezesem. Oczywiście wcześniej zrobił mnóstwo dla powstania litewskiej reprezentacji w koszykówkę, tuż po rozpadzie ZSRR – od przekonania wielkich graczy do startu, po załatwienie strojów i sponsorów.

Na liście jest też inny Litwin Arvydas Sabonis, który do draftu – prawdziwa rzadkość podchodził dwukrotnie. Najpierw w 1985 r. wybrali go Atlanta Hawks z 77 numerem, a rok później Portland Trail Blazers, już z 24. Pierwszy wybór unieważniono.









TOP 5 członków Hall of Fame z najniższym numerem w drafcie:

SG/SF Sarunas Marciulionis. numer 127, 1987 r. Golden State Warriors

PPG 12.8 RPG 2.3 APG 2.2 w karierze

Osiągnięcia koszykarskie:

1 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1988 (ZSRR)

3 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1992 (Litwa)

3 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1996 (Litwa)

2 miejsce na mistrzostwach Europy 1987 (ZSRR)

2 miejsce na mistrzostwach Europy 1995 (Litwa)

PF/C Dan Issel, numer 122, 1970 r. Detroit Pistons

PPG 22.6 RPG 9.1 APG 2.4 w karierze

Osiągnięcia koszykarskie:

mistrzostwo ABA 1975

wicemistrzostwo ABA 1971

wicemistrzostwo ABA 1973

Rookie of the Year 1972

1. skład ABA 1972

C Artis Gilmore, numer 117, 1971 r. Chicago Bulls

PPG 18.8 RPG 12.3 APG 2.3 w karierze

Osiągnięcia koszykarskie:

mistrzostwo ABA 1975

wicemistrzostwo ABA 1973

MVP 1972

5x 1. skład ABA 1972-1976

Rookie of the Year 1972

PG/SG Charlie Scott, numer 106, 1970 r. Boston Celtics

PPG 20.7 RPG 4.0 APG 4.9 w karierze

Osiągnięcia koszykarskie:

mistrzostwo NBA 1976

1. skład ABA 1972

Rookie of the Year 1971

1 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1968

C Arvydas Sabonis, numer 77, 1985 r. Atlanta Hawks

PPG 12.0 RPG 7.3 APG 2.1 w karierze

Osiągnięcia koszykarskie:

1 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1988 (ZSRR)

3 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1992 (Litwa)

3 miejsce na igrzyskach olimpijskich 1996 (litwa)

1 miejsce na mistrzostwach świata 1982 (ZRRR)

2 miejsce na mistrzostwach świata 1986 (ZSRR)

1 miejsce na mistrzostwach Europy 1982 (ZSRR)

2 miejsce na mistrzostwach Europy 1995 (Litwa)

