Nietypowe numery (5): Od McGrady’ego do Mutombo

Legendarny Dikembe Mutombo zanotował double double w wieku prawie 43 lat. Tracy McGrady dokonał takiego samego wyczynu, gdy był o ponad 25 lat młodszy!

Zanotować double double w NBA to zawsze prestiżowe osiągnięcie, świadectwo tego, że zagrało się naprawdę solidny mecz.

Najmłodszym zawodnikiem w historii, któremu udała się ta sztuka był Tracy McGrady. Debiutując w 1997 roku w barwach Toronto Raptors zanotował 10 punktów i 11 zbiórek już w swoim 5. meczu w karierze (przegrana z Indiana Pacers 77:105, gdy miał 18 lat i 175 dni.

Dla odmiany najstarszym graczem w historii NBA, który dokonał takie wyczynu był Dikembe Mutombo. W 2009 roku kongijski środkowy w barwach Houston Rockets (wygrana z GSW 113:109) zanotował 10 punktów i 15 zbiórek. Miał już wtedy prawie 43 lata.

Różnica między najstarszym a najmłodszym graczem w NBA, który zanotował double – double to aż 25 lat i 114 dni!

[dane 1983/84-2017/18, mecze sezonu zasadniczego+playoff]

10 najmłodszych zdobywców double double:

Tracy McGrady 18 lat i 175 dni

LeBron James 18 lat i 304 dni (2 mecz w NBA w karierze)

Tracy McGrady 18 lat i 316 dni

Tracy McGrady 18 lat i 321

Dwight Howard 18 lat i 331 dni (1 mecz w NBA w karierze)

LeBron James 18 lat i 334 dni

Dwight Howard 18 lat i 337 dni

Andris Biedrins 18 lat i 352 dni

Dwight Howard 18 lat i 355 dni

LeBron James 18 lat i 355 dni

10 najstarszych zdobywców double double:

Dikembe Mutombo 42 lata i 289 dni (ostatni mecz sezonu zasadniczego w NBA w karierze)

Robert Parish 42 lata i 212 dni

Robert Parish 42 lata i 209 dni

Robert Parish 42 lata i 207 dni

Robert Parish 42 lata i 168 dni

Kareem Abdul-Jabbar 42 lata i 56 dni (przedostatni mecz w NBA w karierze) [playoff]

Kareem Abdul-Jabbar 41 lat i 331 dni

Kareem Abdul-Jabbar 41 lat i 330 dni

Dikembe Mutombo 41 lat i 268 dni

Kareem Abdul-Jabbar 41 lat i 203 dni

