Nietypowe numery (6) : Listonosz jak wino, triple-double nastolatka

Najstarszym graczem w historii NBA, który zanotował triple – double był Karl Malone, któremu ta sztuka udała się już po czterdziestce. Niedawno Markelle Fultz zaliczył taki wynik, mając ponad 20 lat mniej.

Zanotować triple double to marzenia każdego koszykarza NBA. Tydzień temu pisaliśmy o najmłodszych i najstarszych zdobywcach double – double w historii. Jak to wygląda z potrójnymi zdobyczami?

Najstarszym zawodnikiem w historii, któremu udała się ta sztuka był legendarny Karl Malone. W sezonie 2003/04, już jako zawodnik Los Angeles Lakers, w meczu przeciwko Spurs (statystyki) zanotował 10 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst, w 26 minut na boisku. Miał wtedy 40 lat i 127 dni.

10 najstarszych zdobywców triple double:

[dane 1983/84-2017/18, mecze sezonu zasadniczego+playoff]

Karl Malone 40 lat 127 dni

John Stockton 39 lat 33 dni [playoff]

Tim Duncan 38 lat 224 dni

Elvin Hayes 38 lat 148 dni

Jason Kidd 37 lat 343 dni

Jason Kidd 37 lat 282 dni

Pau Gasol 37 lat 170 dni

Jason Kidd 37 lat 018 dni

Jason Kidd 36 lat 340 dni

Charles Oakley 36 lat 329 dni

Najmłodszym zawodnikiem w historii, któremu udała się ta sztuka był w ubiegłym sezonie Markelle Fultz, który w meczu Sixers z Milwaukee Bucks (statystyki), choć był tylko rezerwowym, zanotował 13 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst.

Miał wtedy 19 lat i 317 dni, co oznacza, że różnica między najmłodszym i najstarszym zdobywcą triple double to aż 20 lat i 175 dni!

10 najmłodszych zdobywców triple double:

Markelle Fultz 19 lat 317 dni

Lonzo Ball 20 lat 15 dni [13. mecz w NBA w karierze]

LeBron James 20 lat 20 dni

Lonzo Ball 20 lat 23 dni

LeBron James 20 lat 23 dni

Dennis Smith 20 lat 34 dni

Lamar Odom 20 lat 54 dni

John Wall 20 lat 65 dni [6. mecz w NBA w karierze]

LeBron James 20 lat 100 dni

Russell Westbrook 20 lat 110 dni

