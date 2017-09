Niezły odlot – Bayern zagrał z Realem na lotnisku

2 tys. kibiców obserwowało niecodzienne spotkanie na lotnisku w Monachium. Było trochę chłodno, ale mecz się odbył – Bayern wygrał z Realem 80:72.

W takich butach szalał Kobe Bryant – zobacz! >>

„Airport Basketball Days” zaplanowano na cały weekend – w piątek na lotnisku w Monachium odbyły się turnieje i prezentacja nowych koszulek Bayernu, w sobotę półfinalista Bundesligi zagrał towarzyski mecz z Realem, na niedzielę zaplanowany mały camp i koszykarskie zabawy dla dzieci.

Gwoździem programu był mecz Bayernu z Realem – obie drużyny wystąpiły osłabione, brakowało wielu ważnych graczy występujących na EuroBaskecie (np. trener Sasza Obradović i Milan Macvan z Bayernu czy Luka Doncić z Realu), ale ok. 2 tys. fanów było zadowolonych – Bayern wygrał 80:72 (40:29).

– Gratulacje dla Bayernu, to nie było tylko mecz pokazowy, oba zespoły chciały wygrać. Szkoda, że było trochę chłodno, ale najważniejsze, że atmosfera na lotnisku była wyjątkowa. Takie imprezy pchają nasz sport do przodu – powiedział trener Realu Pablo Laso.

– Ze względu na pogodę długo się zastanawialiśmy, czy będziemy w stanie rozegrać to spotkanie, ale nasi goście z Madrytu zachęcali nas do tego, bardzo chcieli grać. Za to im dziękujemy – dodał Marko Pesić, dyrektor Bayernu.

Najwięcej punktów dla Bayernu zdobyli Jared Cunningham (18) oraz Maik Zirbes, a w Realu najskuteczniejsi byli Trey Thompkins (17) oraz Facundo Campazzo (15).