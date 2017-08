Niezły wyskok – Artur Pacek napisał książkę dla koszykarzy

„Getbetter Jump Program” ma pomóc nie tylko w poprawieniu wyskoku. Istotą programu jest wydobycie maksymalnego potencjału motorycznego dla każdego koszykarza.

Książkę „Getbetter Jump Program” – złóż zamówienie

Artura Packa koszykarzom, ale też pewnie kibicom w Polsce przedstawiać raczej nie trzeba – chłopak ze Słupska pobiegł za marzeniami i do nich dobiegł. Założył Get Better, stał się cenionym w Polsce trenerem od przygotowania fizycznego, obecnie pracuje w Rosie Radom. O swojej drodze opowiadał nam w długiej, wciągającej rozmowie.

Artur właśnie napisał książkę – „Getbetter Jump Program”. Jej tytuł wskazuje nad pracę nad wyskokiem, ale Packowi chodzi o coś więcej. Wyjaśnia to w podtytule: „Jak skakać wyżej, biegać szybciej i grać bez kontuzji przez cały sezon”.

Oto fragment:

„Trenowałem zawodnika, który był jednym z najwyżej skaczących zawodników w lidze. Mimo to, chciał jeszcze bardziej poprawić swój wyskok. Zastosowaliśmy metody, które poznasz dzięki tej książce. Po pewnym czasie zawodnik zauważył trzy rzeczy. Po pierwsze: poprawił swój wyskok. Jednak nie to było najistotniejsze. Po drugie bowiem zauważył, że zwiększyła się jego szybkość zmian kierunków biegu, eksplozywność w trakcie ponownego wyskoku w górę, czas reakcji, wytrzymałość na boisku oraz szybkość podczas gry w obronie. I po trzecie, najważniejsze: jego liczba ,,drobnych” kontuzji zmalała praktycznie do zera, a szybkość regeneracji po meczach zwiększyła się”.

W książce znajdzie specjalny, rozpisany na 12 tygodni program treningowy. Rozpisany dokładnie, z wyjaśnieniem istoty każdego ćwiczenia i przełożenia go na to, co zawodnicy wykonują na boisku. Przykład? „Martwy ciąg – mięśnie pracujące w trakcie martwego ciągu, pracują również kiedy skaczesz w walce o zbiórkę, czy kiedy rzucasz” – wyjaśnia Pacek.

Książkę można zamawiać pod tym linkiem. Polecają ją Krzysztof Szubarga, Jakub Dłoniak, Robert Witka, a także PolskiKosz.pl.

ŁC