Niezły wystrzał – 35 punktów i zwycięskie rzuty Macieja Kościuka

Syn byłego reprezentanta Polski zapewnił zwycięstwo drugoligowemu Gimbasketowi Wrocław w Rawiczu – zdobył 9 ostatnich punktów meczu, który goście wygrali 87:86.

Maciej Kościuk ma 22 lata, 184 cm wzrostu, dwa lata w lidze angielskiej i niedoszły transfer do Noteci za sobą. Miał iść na ten sezon do Inowrocławia, ale ostatecznie został we Wrocławiu, w Roben Gimbaskecie, który prowadzi jego ojciec – Robert.

I dobrze, że został – już wygrał mecz dla swojej drużyny.

W 2. kolejce grupy D II ligi Gimbasket grał w Rawiczu i w końcówce przegrywał – w 36. minucie nawet 78:85. Ale wtedy właśnie bardzo skutecznie zaczął grać Kościuk – trafił za trzy, wykorzystał 4 z 6 wolnych, dorzucił jeszcze dwa punkty.

Z zapisu meczu na stronie PZKosz wynika, że sekundę przed końcem Kościuk stanął na linii przy remisie 86:86. Pierwszego wolnego trafił, drugiego – pewnie intencjonalnie – spudłował. Gimbasket wygrał 87:86.

Kościuk zdobył w sumie 35 punktów – trafił 10 z 22 rzutów z gry (5/11 za trzy), miał 10/14 z wolnych. Do tego dodał 5 zbiórek.

ŁC

