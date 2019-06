Niezniszczalny Kamil Chanas – nowy sezon w Lesznie

Jeden z najskuteczniejszych zawodników 1. ligi, Kamil Chanas, przedłużył właśnie kontrakt z Jamalex Polonią 1912. Dla polskiego weterana będzie to już trzeci sezon w drużynie z Leszna.

Od sezonu 2017/18 Kamil Chanas (34 lata, 190 cm) gra na pierwszoligowych parkietach. Po występach w Śląsku Wrocław, Górniku Wałbrzych, Anwilu Włocławek, Polpharmie Starogard Gd., Stelmecie Zielona Góra i wreszcie Stali Ostrów Wlkp. przeniósł się do Leszna.

To były bardzo udane dwa lata dla polskiego rzucającego. W obu sezonach notował średnio przynajmniej 17 punktów w 30 minut gry. Jamalex Polonia 1912 właśnie ogłosiła, że w Kamil Chanas przedłużył umowę z klubem i w kolejnych rozgrywkach także będzie zawodnikiem zespołu z Leszna.

Kamil wciąż powinien być czołowym zawodnikiem Polonii, a nawet całej 1. ligi. Ze swoim doświadczaniem i formą mógłby jeszcze spróbować swoich sił w ekstraklasie, jednak w żadnym z zespołów z PLK nie otrzymałby prawdopodobnie tak dużej roli w drużynie i tylu minut, co mogło skłonić go do przyjęcia oferty z Leszna.

Dla Polonii to bardzo dobra wiadomość. Byt klub jeszcze kilkanaście dni temu stał pod sporym znakiem zapytania, więc zatrzymanie gracza takiego formatu w tej chwili trzeba uznać za spory sukces.

Klub z Leszna poinformował jednocześnie, że kontrakt przedłużył także Stanfred Sanny. Dzień wcześniej Polonia ogłosiła, że nowym trenerem zespołu został Dawid Mazur.

PG