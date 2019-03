Niezniszczalny lider – Torey Thomas prowadzi AZS do utrzymania

Amerykanin od momentu pojawienia się w Koszalinie z parkietu praktycznie nie schodzi. W ostatnim meczu, wygranym z TBV Startem Lublin 126:122, zdobył 33 punkty i rozdał 15 asysty, w aż 45 minut gry.

Thomas to były MVP PLK i zawodnik o dużej marce w Polsce. Nic dziwnego, że Marek Łukomski zdecydował się sprowadzić go do Koszalina, jak tylko nadarzyła się taka okazja. Swoją klasę potwierdza od początku gry w AZSie, a w niedzielnym meczu przeciwko TVB Startowi Lublin, wygranym 126:122 (relacja TUTAJ>>), po raz kolejny był najlepszym graczem swojego zespołu.

Amerykanin zdobył 33 punkty, miał 15 asysty i trafił 8 z 14 rzutów za 3 punkty. To pierwszy taki przypadek w PLK, kiedy zawodnik notuje 33+15.

Torey Thomas jest pierwszym zawodnikiem (od kiedy PLK udostępnia statystyki), który zanotował 33 punktów i 15 asyst w 1 meczu #plkpl — Puls Basketu (@PulsBasketu) March 17, 2019

Torey Thomas zdobywa w tym sezonie średnio 20,3 punktu, rozdaje 7,7 i trafia za 3 na poziomie 35,8%. Warto też zwrócić uwagę na minuty, jakie gra Torey. Średnio na parkiecie przebywa blisko 38 minut, zdecydowanie najwięcej ze wszystkich graczy w PLK.

W ostatnich 4 meczach odpoczywał zaledwie przez.. minutę i 45 sekund. Tylko w debiucie zagrał mnie niż 30 minut. Marek Łukomski ufa mu i jednocześnie wierzy, że Amerykanin poprowadzi jego zespół do utrzymania w lidze.

AZS dzięki ostatnim trzem wygranym spotkaniom są już bardzo blisko utrzymania, a przecież w żadnym z tych meczów nie byli faworytami. Pokonanie Anwilu i Startu to wielkie zwycięstwa Marka Łukomskiego, który w Koszalinie ma już bilans 7-8.

Na plus trenerowi koszalinian trzeba zaliczyć także transfery. Postawił właśnie na Thomasa, ale i na Michael Frasera. Dwóch już starszych, ale dobrze przygotowanych fizycznie graczy, którzy znają ligę i którzy od razu zrobili różnicę.

Kolejny mecz AZSu to wyjazd do Radomia. To kolejne arcyważne spotkanie w kontekście utrzymanie, a zwycięstwo w nim może już praktycznie zagwarantować akademikom utrzymanie.

