Rewelacyjna pogoń Stelmetu i kosmiczne trafienie Roba Lowery’ego. Trzeba to zobaczyć! Nagranie z ostatnimi 2 minutami szalonego spotkania w Zielonej Górze, wygranego przez „Pierniki” 110:107.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Nasza relacja z tego meczu TUTAJ >> Oto zapis końcówki spotkania, na podstawie (…) serwisu Emocje.TV

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>