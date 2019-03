Niezwykłe 58 punktów Hardena – Rockets wygrywają z Heat

James Harden ma niepowtarzalny sezon. Tym razem zdobył aż 58 punktów, trafił 8 trójek i wszystkie 18 rzutów wolnych, a jego Houston Rockets pokonali Miami Heat 121:118.

LV Bet – obstawiaj koszykówkę i wygrywaj kasę! >>

Lider klasyfikacji strzelców NBA, James Harden po raz kolejny zdominował mecz zdobywając aż 58 punktów, oddając przy tym 32 rzuty z gry. Ostatnio Harden przerwał serię meczów z 30 punktami z rzędu, licznik zatrzymał się na 32 spotkaniach.

Forma najpoważniejszego kandydata do nagrody MVP wreszcie wróciła, bo po przerwie na All Star Weekend jego statystyki rzutowe wyglądały po prostu fatalnie. W 3 meczach trafił zaledwie 3 rzuty za 3 na 31 oddanych.

Gwiazdor Rockets tym razem trafił 8 razy za 3 punkty i wszystkie 18 rzutów wolnych. W historii NBA, więcej meczów na 50 punktów (Harden ma ich już 15, z czego 6 w tym sezonie) mieli tylko Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Kobe Bryant i Elgin Baylor.

Hardenowi zabrakło zaledwie 3 punktów do wyrównania rekordu swojej kariery, który z resztą ustanowił w tym roku w meczu przeciwko New York Knicks.

Zwycięstwo nad Heat było ciężko wypracowane. Koszykarze z Miami prowadzili jeszcze przed ostatnią kwartą 12 punktami. Aż siedmiu graczy Heat zdobyło 10 i więcej punktów. Najskuteczniejsi byli Kelly Olynyk i Gorand Dragić, którzy zdobyli po 21 punktów. Dwyane Wade, który dzień wcześniej uratował Heat cudownym rzutem z Warriors, tym razem zdobył 12 punktów.

LV Bet – obstawiaj koszykówkę i wygrywaj kasę! >>