Nike x NBA x SklepKoszykarza.pl – kolekcja wjechała!

Koszulki meczowe, t-shirty, bluzy, spodenki, buty i skarpety – nowy partner techniczny NBA zaczyna z przytupem. Specjalną kolekcję na starcie sezonu prezentuje Sklep Koszykarza.

Rozgrywki ruszyły, Nike jest widoczna, także w sklepach – na razie dostępne są artykuły z bardziej popularnymi drużynami (Warriors, Cavaliers, Bulls, Lakers czy Celtics), jako pierwsze pojawiły się koszulki Kevina Duranta i LeBrona Jamesa, ale można też znaleźć takich zawodników, z którymi wcześniej było ciężko: Kawhi Leonard, Damian Lillard czy Russell Westbrook.

