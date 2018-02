Nikola Jokić – serbska maszyna się rozkręca

Młody środkowy Nuggets, przy okazji wygranej z San Antonio, zanotował już trzecie triple – double z rzędu. Już teraz jest jednym z najlepszych, najbardziej wszechstronnych centrów NBA.

W piątkową noc, przeciwko wymagającym Spurs, Nikola Jokić zanotował 28 punktów, 11 zbiórek i 11 asyst. Trafił bardzo dobre 10 z 16 rzutów z gry, zaliczając szóste triple – double w sezonie i już trzecie z rzędu. Więcej potrójnych zdobyczy w tym sezonie NBA mają tylko LeBron James i Russell Westbrook, tyle samo ma Ben Simmons. Niezłe towarzystwo!

Naprawdę niesamowite cyferki Serb zanotował w poprzednim meczu – przeciwko Milwaukee Bucks. Miał aż 30 punktów, 15 zbiórek i 17 asyst. Statystyki w całym sezonie? 16.9 punktu, 10.6 zbiórki, 5.9 asysty na mecz.

Wciąż dokłada nowe elementy do swojej gry. Znany jest oczywiście ze sprawności i błyskotliwych asyst, które regularnie trafiają do zestawień Top 10, ale ostatnio też wyraźnie poprawia rzut z dystansu. W lutym trafia na poziomie 57% (!!), oddając ponad 3 próby na mecz. Do tego nadal trafia rzuty wolne na niezwykłej dla wysokiego skuteczności 89%.

W miniony poniedziałek, grający trzeci sezon w NBA Jokić skończył dopiero 23 lata, a już jest jednym z najlepszych wysokich w lidze i powinien nadal robić postępy. Ostatniej nocy przeciwko San Antonio robił na boisku takie rzeczy: