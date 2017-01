Nikola Markovic – najlepszy transfer Trefla od lat

Rewelacyjny indywidualny występ Serba nie wystarczył do wygranej z Anwilem, ale zawodnik z Sopotu w czwartek potwierdził, że jest jednym z najlepszych podkoszowych PLK.

Te liczby muszą robić wrażenie – Nikola Marković zdobył 27 punktów, trafiając 9/16 z gry (57%), w tym trzykrotnie z dystansu. Zanotował 14 zbiórek, z czego aż 6 na atakowanej tablicy, miał 3 asysty i wymusił rekordowe 11 przewinień. Wszystko złożyło się na EVAL 33. Przed nami jeszcze wiele meczów w ten weekend, ale miejsce w „Piątce kolejki”, przygotowywanej na naszych łamach przez Puls Basketu sopocianin ma raczej gwarantowane.

Cyferki zawodnika to jedno, ale warto zauważyć, że miał przeciwko sobie naprawdę niezłego jak na standardy PLK rywala. I być może jeszcze więcej mówią właśnie statystyki Josipa Sobina, który trafił tylko 2 na 8 rzutów z gry i przez cały mecz miał problemy z faulami. Z kryciem Markovicia nie radził sobie także Paweł Leończyk.

Sprowadzony w charakterze silnego skrzydłowego Serb okazuje się być zawodnikiem na tyle wszechstronnym, że jest w stanie być jednym z najlepszych środkowych w lidze. Jednocześnie jego wzrost (208 cm.) w żaden sposób nie przeszkadza w grze na obwodzie – grozi zarówno rzutem, jak i wejściem na kosz. W dodatku pozostaje jednym z najlepszych przechwytujących w lidze (2.06 na mecz) – przed nim jest tylko Russell Robinson z Kinga Szczecin.

Przy okazji porażki z Anwilem pobił swój rekord punktowy w PLK (27), ale to nie był przypadek i pierwszy mecz na takim poziomie. Przykładowo – w spotkaniu z Miastem Szkła miał 14 punkty i 16 zbiórek, a z Turowem Zgorzelec 19 punktów (9/13 z gry), 11 zbiórek i 4 przechwyty. Za tydzień Trefl zagra w Zielonej Górze ze Stelmetem i będzie to doskonała okazja, aby móc ocenić faktyczną wartość Markovicia na tle innych, czołowych podkoszowych ligi.

RW

