Nikola Marković odchodzi z Anwilu – zagra w Rumunii

Serbski podkoszowy, Nikola Marković, rozwiązał właśnie kontrakt z Anwilem. W tym sezonie notował średnio niecałe 7 punktów i 3,6 zbiórki. To już prawdopodobnie ostatni ruch kadrowy we Włocławku.

Po dojściu Aleksandra Czyża zrobiło się pod koszem Anwilu nieco tłoczno, co wskazywało, że może jeszcze dość do uszczuplenia składu. Dziś Nikola Marković żegna się z zespołem, czekamy na potwierdzenie informacji przez klub z Włocławka.

Serb był jednym z pierwszych zawodników zakontraktowanych przed sezonem. Igor Milicić bardzo go chciał i to nie tylko przed tym sezonem, ale również przed poprzednim. Jednak transfer Serba okazał się małym niewypałem, a Nikola nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Głównie tak się stało przez kontuzję pleców, która w znaczny sposób ograniczała go w trakcie pierwszej części sezonu lub kompletnie wykluczała z gry. Dla Anwilu rozegrał 26 spoktań, 11 w Basketball Champions League i 15 w PLK.

Marković średnio zdobywał 6,8 punktów i zbierał 3,6 piłki. Trafiał za 3 ze skutecznością 32%, za 2 z 47% i za 1 z 40% (!). Mecze bardzo dobre przeplatał z fatalnymi, w których piłka nawet po wsadach nie chciała wpaść do kosza.

Serb jak na warunki PLK jest graczem bardzo dobrym, jednak widać, że nie zafunkcjonował w systemie Igora Milicicia tak, jakby tego szkoleniowiec Anwilu oczekiwał. Marković lubi na boisku improwizować, a na wesołą twórczość w grze włocławian za bardzo miejsca nie ma.

Transfer Markovicia oficjalnie potwierdził już klub z Oradea w Rumunii. Do niedawna grał w nim Marcus Ginyard, który kilka tygodni temu przeniósł się do Ark Gdynia.

