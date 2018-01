Nikola Marković w Stelmecie – przechwyt mistrza!

W poprzednim sezonie Serb był czołowym graczem PLK w barwach Trefla, teraz ma zastąpić w zespole z Zielonej Góry kontuzjowanego Borisa Savovicia. To dobry ruch Stelmetu.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>

Nikola Marković to doświadczony, mądry i wszechstronny gracz, który powinien dobrze wpisać się w taką właśnie drużynę odbudowywaną przez Andreja Urlepa w Zielonej Górze. Wiadomo, że nie będzie pierwszoplanową postacią, ale też może powalczyć o solidną porcję minut po Borisie Savoviciu. Konkurując z Jarosławem Mokrosem czy mogącym grać także na czwórce Edo Muriciem, powinien mieć przewagę.

W piątek informację o transferze potwierdził klub z Sopotu.

W minionym sezonie Marković był jednym z najlepszych graczy ligi – notował średnio po 13,5 punktu oraz 8,8 zbiórki, miał także 2,6 asysty oraz 1,0 przechwytu na mecz. Regularnie kolekcjonował podwójne zdobycze. To wszystko grając z konieczności na pozycji środkowego, a rzadziej jako silny skrzydłowy.

W obecnych rozgrywkach, już właśnie na tej swojej pozycji, Marković wypada trochę słabiej, ale to też dlatego, że musi dzielić czas z mającym bardzo dobre mecze Filipem Dylewiczem. Serb gra średnio krócej (25 minut, wcześniej 28), ma słabsze statystyki (10,7 punktu oraz 5,6 zbiórki). Ale wciąż jest bardzo wartościowym graczem.

Możliwe, że teraz wzmocni się nim Stelmet, a poważnie osłabi Trefl. Sopocianie przegrali pięć meczów z rzędu, mają bilans 7-8, spadli na 12. miejsce w tabeli. Playoff zacząłby im uciekać.

Buty Kevina Duranta – świetne modele, atrakcyjne ceny >>