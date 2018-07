Nikola Marković we Włocławku – cwaniactwo pod koszem Anwilu

Solidny, sprawdzony w PLK wysoki gracz wzmocnił drużynę mistrzów Polski. Nikola Marković ma opanowane skuteczne manewry pod koszem i jest bardzo dobrze zbierającym zawodnikiem.

Nikola Marković (29 lat, 208 cm) od dwóch sezonów zmienia kluby PLK w takim tempie, jakby chciał dogonić niektórych rekordzistów w rodzaju Łukasza Wiśniewskiego. Anwil będzie już jego czwartym zespołem, grał wcześniej w Treflu, Stelmecie i ostatnio w Stali.

Zainteresowanie kolejnych drużyn nie dziwi, Serb to w naszej ekstraklasie jeden z lepszych podkoszowych. Nominalnie silny skrzydłowy, ale spokojnie radzi sobie także na piątce – dzięki ruchliwości i dobremu wyszkoleniu technicznemu potrafi zarówno wygrać pojedynek pod koszem, jak i minąć z obwodu, gdy obrońca wyjdzie wyżej do rzutu. Mądrze wymusza faule, sporo widzi na boisku, potrafi błyskotliwie podać.

Marković pokazał też już w lidze, że ma smykałkę do zbiórek, można się spodziewać częstych double-double z jego strony. Dobry obrońca, w zaawansowanych statystykach był jednym z liderów Stali. Minusy? Czasem zdarza mu się zagotować i ulec emocjom, czasem trochę na wyrost rzuca z dystansu, albo bierze się za kozłowanie. Jest też już trzecim podkoszowym Anwilu (obok Josipa Sobina i Jakuba Parzeńskiego), który rzuca wolne na poziomie zbliżonym do 50%.

W ubiegłym sezonie wywalczył w Stali wicemistrzostwo. W 24 meczach grał średnio po ok. 25 minut, notował 10.7 punktu, 5.6 zbiórki i 2.6 asysty. Trafiał z gry 48.7% oraz 30.8% trójek. To ostatnie niby bez szału, ale całkiem wolnego na dystansie zostawiać go nie można.

Solidny ruch Anwilu. Jako silny skrzydłowy, Marković był zapewne wyraźnie tańszy od Aarona Cela, a jest zawodnikiem twardszym, stwarzającym większe zagrożenie bliżej kosza. Choć oczywiście wciąż niewykluczone jest, że zagrają razem.

TS

