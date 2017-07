Noteć i AZS Lublin na dziko w I lidze?

To jedyne zespoły, które zgłaszają chęć wykupu dzikiej karty. Jeśli zapłacą po 40 tys. zł. i spełnią wymagania, znajdą się w lidze, która będzie liczyć 18 zespołów.

Żeby zrozumieć proces kształtowania się dwóch najwyższych lig w Polsce, trzeba się nieźle skupić. Plan był taki, by w PLK grało 16 drużyn, natomiast w I lidze – 17. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że i tu, i tu będzie po jednym zespole więcej.

Teoretycznie zmiana powinna być kosmetyczna – po wyrażeniu zgody na wniosek GTK Gliwice o dołączeniu do PLK, PZKosz mógł zostawić I ligę w pożądanym kształcie z 16 zespołami. W końcu tak, w stosunku głosów 9:0, chciały obecne na posezonowym spotkaniu w związku kluby.

Tylko że wtedy I liga z Gliwicami miała liczyć 17 zespołów i PZKosz dopuścił możliwość wykupienia dzikiej karty, aby stawka była parzysta. Ustalono jej cenę na 40 tys. zł (dla spadkowiczów z I ligi i półfinalistów play-off z II) oraz 60 tys. (dla pozostałych chętnych).

No i chętni zaczęli się zgłaszać – najmocniejszymi kandydatami od początku były Noteć Inowrocław, AZS UMCS Lublin i AZS Politechnika Opolska. Ten ostatni zespół ostatecznie zdecydował, że dzikiej karty nie chce, ale Noteć i AZS są nią zainteresowane.

Dlatego powiększenie I ligi do aż 18 drużyn jest możliwe. Niektórym klubom będzie to przeszkadzać (więcej meczów, to większe koszty), ale trudno sobie wyobrazić, by związek zrezygnował z dodatkowych 80 tys., które dostanie z Inowrocławia i Lublina.

Termin zgłoszeń do I ligi mija w poniedziałek, 17 lipca. Jeśli stawka będzie liczyć 18 drużyn, w przyszłym sezonie spadnie z niej aż pięć zespołów.

Kluby, które mają prawo gry w I lidze:

Polfarmex Kutno

Siarka Tarnobrzeg

Sokół Łańcut

Spójnia Stargard

GKS Tychy

Jamalex Polonia 1912 Leszno

meritumkredyt Pogoń Prudnik

Biofarm Basket Poznań

Kotwica Kołobrzeg

Znicz Basket Pruszków

SKK Siedlce

Zetkama Doral Nysa Kłodzko

Enea Astoria Bydgoszcz

R8 Basket Kraków

Śląsk Wrocław

KK Warszawa

Dzikie karty?

AZS UMCS Lublin

Noteć Inowrocław

